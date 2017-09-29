Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31164603/
29 сентября 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» выразил поддержку Монтелле и не планирует приглашать Анчелотти

Генеральный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли на пресс-конференции заверил, что россонери рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с главным тренером Винченцо Монтеллой и не планируют приглашать на его место уволенного из «Баварии» Карло Анчелотти.

Генеральный директор Милана Массимилиано <span class=error>Мирабелли</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> заверил что россонери рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с главным тренером <span class=error>Винченцо</span> Монтеллой и не планируют приглашать на его место уволенного из Баварии Карло Анчелотти. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Было грустно узнать об увольнении, ведь Анчелотти — один из лучших тренеров в мире, и мы не знаем, почему это решение было принято. Может, болельщики будут разочарованы, но у нас есть тренер, который моложе Анчелотти и столь же талантлив. Мы верим в этот проект вместе с Монтеллой и вместе хотим дойти до конца этого путешествия.

Я понимаю, что та тема, о которой писали журналисты, очень заманчива, но каждый делает свою работу. Мы заявляем, мы крепко держимся за Монтеллу», — цитирует функционера Sky Sport Italia.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я