«Милан» выразил поддержку Монтелле и не планирует приглашать Анчелотти

«Было грустно узнать об увольнении, ведь Анчелотти — один из лучших тренеров в мире, и мы не знаем, почему это решение было принято. Может, болельщики будут разочарованы, но у нас есть тренер, который моложе Анчелотти и столь же талантлив. Мы верим в этот проект вместе с Монтеллой и вместе хотим дойти до конца этого путешествия.



Я понимаю, что та тема, о которой писали журналисты, очень заманчива, но каждый делает свою работу. Мы заявляем, мы крепко держимся за Монтеллу», — цитирует функционера Sky Sport Italia.