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29 сентября 2017, 9:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Футболист «Манчестер Сити» Агуэро сломал ребро в результате ДТП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сломал ребро в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета Ole.

Инцидент произошел в Амстердаме когда аргентинский нападающий ехал в такси. Увеличить
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Инцидент с участием 29-летнего форварда произошел в Амстердаме. Футболист возвращался на такси в аэропорт с концерта, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Отмечается, что Агуэро избежал более серьезных травм, так как использовал ремень безопасности.

По данным издания, восстановление Агуэро займет около двух месяцев.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году и выиграл с командой два титула чемпиона Англии (2011/12, 2013/14). В составе мадридского «Атлетико» побеждал в Лиге Европы (2010). В его активе также золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира — 2014.

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