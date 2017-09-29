CAS обязал УЕФА рассмотреть возможность включения в состав острова Джерси
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал УЕФА рассмотреть возможность включения острова Джерси в состав европейского футбольного союза на конгрессе организации.
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Остров Джерси, имеющий статус коронной земли Великобритании, заявил о решении выйти из Футбольной ассоциации Англии и стать самостоятельным членом УЕФА в декабре 2015 года. Исполком УЕФА отказался рассматривать вопрос о включении Джерси в состав союза на заседании конгресса, так как Джерси не признан ООН в качестве независимого государства. В связи с этим в октябре 2016 года футбольные чиновники из Джерси обратились в CAS.
Остров Джерси находится в проливе
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