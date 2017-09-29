CAS обязал УЕФА рассмотреть возможность включения в состав острова Джерси

Об этом сообщает пресс-служба спортивного суда. При этом запрос представителей Джерси на принятие мер для признания острова полноправным членом УЕФА без заседания и без задержки остался неудовлетворённым.



Остров Джерси, имеющий статус коронной земли Великобритании, заявил о решении выйти из Футбольной ассоциации Англии и стать самостоятельным членом УЕФА в декабре 2015 года. Исполком УЕФА отказался рассматривать вопрос о включении Джерси в состав союза на заседании конгресса, так как Джерси не признан ООН в качестве независимого государства. В связи с этим в октябре 2016 года футбольные чиновники из Джерси обратились в CAS.



Остров Джерси находится в проливе Ла-Манш, который разделяет Англию и Францию, и является самым крупным в составе Нормандских островов. Численность населения Джерси едва превышает 100 тыс. человек.