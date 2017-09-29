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29 сентября 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

CAS обязал УЕФА рассмотреть возможность включения в состав острова Джерси

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал УЕФА рассмотреть возможность включения острова Джерси в состав европейского футбольного союза на конгрессе организации.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал <span class=error>УЕФА</span> рассмотреть возможность включения острова Джерси в состав европейского футбольного союза на конгрессе организации. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба спортивного суда. При этом запрос представителей Джерси на принятие мер для признания острова полноправным членом УЕФА без заседания и без задержки остался неудовлетворённым.

Остров Джерси, имеющий статус коронной земли Великобритании, заявил о решении выйти из Футбольной ассоциации Англии и стать самостоятельным членом УЕФА в декабре 2015 года. Исполком УЕФА отказался рассматривать вопрос о включении Джерси в состав союза на заседании конгресса, так как Джерси не признан ООН в качестве независимого государства. В связи с этим в октябре 2016 года футбольные чиновники из Джерси обратились в CAS.

Остров Джерси находится в проливе Ла-Манш, который разделяет Англию и Францию, и является самым крупным в составе Нормандских островов. Численность населения Джерси едва превышает 100 тыс. человек.
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