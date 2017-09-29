«МЮ» пригласил пятерых игроков из расформированной академии «Хаддерсфилда»

Об этом сообщает Daily Mail. В начале сентября «Хаддерсфилд» объявил о закрытии академии, команда U16, в которую входили и два игрока сборной Англии соответствующего возраста, была расформирована.



Пятеро новичков будут работать под тренерским началом менеджера академии «Манчестер Юнайтед», а в прошлом полузащитника манкунианцев Никки Батта.