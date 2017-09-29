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29 сентября 2017, 9:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» пригласил пятерых игроков из расформированной академии «Хаддерсфилда»

«Манчестер Юнайтед» подписал контракты с пятью молодыми талантливыми футболистами из академии «Хаддерсфилда», которую руководство новичка Премьер-лиги приняло решение закрыть.

Об этом сообщает Daily Mail. В начале сентября «Хаддерсфилд» объявил о закрытии академии, команда U16, в которую входили и два игрока сборной Англии соответствующего возраста, была расформирована.

Пятеро новичков будут работать под тренерским началом менеджера академии «Манчестер Юнайтед», а в прошлом полузащитника манкунианцев Никки Батта.

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