Зеедорф претендует на должность главного тренера «Олдхэм Атлетик»

Зеедорф прилетел в Манчестер, и в одном из ресторанов за ужином обсудил возможность сотрудничества с президентмв клуба Саймоном Корни, сообщает издание The Sun. Также голландец ознакомился с инфраструктурой «Олдхэма», после десяти туров английской Лиги 1 находящегося на предпоследнем месте турнирной таблицы. Сообщается, что назначение Зеедорфа напрямую зависит от размера потенциальных инвестиций в клуб.



Что касается тренерской карьеры Зеедорфа, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов в 2014 году трудился на посту главного тренера «Милана» на протяжении четырёх месяцев, а в 2016 году работал в тренерском штабе китайского клуба «Шэньчжэнь».