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29 сентября 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зеедорф претендует на должность главного тренера «Олдхэм Атлетик»

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф назван одним из кандидатов на должность главного тренера «Олдхэм Атлетик», ставшую вакантной в связи с увольнением Джона Шеридана на прошлой неделе.

Зеедорф прилетел в Манчестер, и в одном из ресторанов за ужином обсудил возможность сотрудничества с президентмв клуба Саймоном Корни, сообщает издание The Sun. Также голландец ознакомился с инфраструктурой «Олдхэма», после десяти туров английской Лиги 1 находящегося на предпоследнем месте турнирной таблицы. Сообщается, что назначение Зеедорфа напрямую зависит от размера потенциальных инвестиций в клуб.

Что касается тренерской карьеры Зеедорфа, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов в 2014 году трудился на посту главного тренера «Милана» на протяжении четырёх месяцев, а в 2016 году работал в тренерском штабе китайского клуба «Шэньчжэнь».
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