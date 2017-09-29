Уволенный из «Баварии» Анчелотти может вернуться в «Милан» или уехать в Китай
Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», может быстро найти себе новую работу.
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По информации журналиста Мутаза Чехаде, сотрудничающего с рядом ведущих мировых спортивных изданий, руководство «Милана» контактировало с 58-летним тренером. Также есть сведения, что Анчелотти получил выгодное предложение от одного из клубов Китая.
В «Милане» недовольны деятельностью Винченцо Монтеллы во главе тренерского штаба россоненери, после затрат на трансферы в размере € 200 млн команда из Милана занимает лишь шестое место в чемпионате Италии после шести туров.
Анчелотти работал в «Милане» в период с 2001 по 2009 год и привёл к команду к двум победам в Лиге чемпионов.
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