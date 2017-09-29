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29 сентября 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уволенный из «Баварии» Анчелотти может вернуться в «Милан» или уехать в Китай

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», может быстро найти себе новую работу.

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти уволенный из мюнхенской Баварии может быстро найти себе новую работу. Увеличить
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По информации журналиста Мутаза Чехаде, сотрудничающего с рядом ведущих мировых спортивных изданий, руководство «Милана» контактировало с 58-летним тренером. Также есть сведения, что Анчелотти получил выгодное предложение от одного из клубов Китая.

В «Милане» недовольны деятельностью Винченцо Монтеллы во главе тренерского штаба россоненери, после затрат на трансферы в размере € 200 млн команда из Милана занимает лишь шестое место в чемпионате Италии после шести туров.

Анчелотти работал в «Милане» в период с 2001 по 2009 год и привёл к команду к двум победам в Лиге чемпионов.

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