Футбольная федерация Испании будет тестировать видеоповторы в матчах Кубка страны

По данным издания, система, в частности, будет использоваться в ответном матче между «Атлетико» и «Эльче». Игра состоится на новом стадионе мадридского клуба «Ванда Метрополитано» 29 ноября.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться на всех матчах чемпионатов Италии, Германии, Португалии, а также североамериканской Главной лиги футбола (МLS) в течение сезона-2017/18.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Система использовалась на Кубке конфедераций — 2017 в России. Решение об использовании VAR на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.