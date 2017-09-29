Слуцкий: «Халл» ищет баланс между атакой и защитой, пытаемся изменить ситуацию
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии встречи с «Бирмингемом» в рамках 11-го тура Чемпионшипа поделился мнением о последних неудачах «тигров» в первенстве, отметив, что проблемы в игре носят в том числе ментальный характер.
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«Возможно, причина, по которой мы не играли лучше, заключается в том, что мы пропускаем поздние голы. Тогда следующий матч начинаешь не в лучшем расположении духа. В результате начинаешь больше думать о защите, чем о нападении, и это проблема менталитета. Если не побеждаешь в течение долгого времени, то теряешь уверенность.
Когда происходит подобное, то иногда начинаешь играть лишь после пропущенного гола. У нас была такая ситуация в матчах с “Сандерлендом”, “Бёртоном”, “Престоном”, и, действительно, мы должны изменить этот менталитет. Это моя работа в качестве тренера, и это сложно. Хороший результат поможет в этом, но на данный момент у нас нет другого выбора, кроме как сыграть максимально активно и агрессивно с “Бирмингемом” в субботу. Я сочувствую нашим болельщикам, но мы очень стараемся изменить эту ситуацию.
Мы ищем правильный баланс между атакой и защитой. Это очень серьёзный тест для всех нас, и мы должны как можно скорее изменить сложившуюся ситуацию», — цитирует российского специалиста издание Hull Daily Mail.