Анчелотти поблагодарил «Баварию»
Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поблагодарил мюнхенский клуб за совместную работу.
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58-летний итальянский тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.
«Для меня было большой честью стать частью истории “Баварии”. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и потрясающих фанатов», — написал Анчелотти на своей странице в Твиттере.
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