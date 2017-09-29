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29 сентября 2017, 9:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Анчелотти поблагодарил «Баварию»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поблагодарил мюнхенский клуб за совместную работу.

Бывший главный тренер Баварии Карло Анчелотти поблагодарил мюнхенский клуб за совместную работу. Увеличить
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58-летний итальянский тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.

«Для меня было большой честью стать частью истории “Баварии”. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и потрясающих фанатов», — написал Анчелотти на своей странице в Твиттере.

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