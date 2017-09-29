Анчелотти поблагодарил «Баварию»

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58-летний итальянский тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.

«Для меня было большой честью стать частью истории “Баварии”. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и потрясающих фанатов», — написал Анчелотти на своей странице в Твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. <a href="https://twitter.com/hashtag/MiaSanMia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MiaSanMia</a> <a href="https://t.co/oZ7mLllers">pic.twitter.com/oZ7mLllers</a></p>— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) <a href="https://twitter.com/MrAncelotti/status/913484517268180993?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>