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29 сентября 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: Для меня было большой честью стать частью истории «Баварии»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал свой уход из мюнхенского клуба. После поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3) руководство «Баварии» приняло решение отправить итальянского специалиста в отставку.

«Для меня было большой честью стать частью истории “Баварии”. Я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и невероятных фанатов», — написал Анчелотти в своём «твиттере».

Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды завоевали Суперкубок страны.

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