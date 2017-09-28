Вернувшийся в «Атлетико» Диего Коста приступил к тренировкам в мадридском клубе

В среду 28-летний игрок работал в тренажерном зале, а в четверг провел комбинированное занятие — в зале и на тренировочном поле.

На прошлой неделе «Челси» объявил о том, что согласовал трансфер Диего Косты в «Атлетико». При этом форвард не сможет играть за мадридский клуб до января 2018 года из-за запрета ФИФА на регистрацию новых футболистов, наложенного на «Атлетико».

Диего Коста выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании, Лигу Европы и дважды завоевав Суперкубок УЕФА. Всего в составе мадридцев он провел 134 игры и забил 64 мяча.