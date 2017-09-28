Хёнесс: За последние пять дней Анчелотти отвернул от себя пять игроков «Баварии»
Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с игроками. Все знают известное изречение: «Враг в твоей постели — самый опасный». Поэтому мы должны были действовать. За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя пятерых игроков «Баварии», — сказал Хёнесс.
Sport Bild отмечает, что речь идёт о Матсе Хуммельсе, Жероме Боатенге, Франке Рибери, Арьене Роббене и Кингсли Комане. Все они не попали в стартовый состав на матч с «ПСЖ».
|27.09.2017 21:45
|Зрители 46252
|Групповой турнир: Группа B
|Parc des Princes
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Карло Анчелотти
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|18
|10
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter