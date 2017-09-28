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28 сентября 2017, 23:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хёнесс: За последние пять дней Анчелотти отвернул от себя пять игроков «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).

Президент Баварии <span class=error>Ули</span> <span class=error>Хёнесс</span> прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти после крупного поражения в матче Лиги чемпионов с <span class=error>ПСЖ</span> (0:3). Увеличить
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«Если ты тренер, то не имеешь права портить отношения с игроками. Все знают известное изречение: «Враг в твоей постели — самый опасный». Поэтому мы должны были действовать. За последние пять дней Анчелотти окончательно отвернул от себя пятерых игроков «Баварии», — сказал Хёнесс.

Sport Bild отмечает, что речь идёт о Матсе Хуммельсе, Жероме Боатенге, Франке Рибери, Арьене Роббене и Кингсли Комане. Все они не попали в стартовый состав на матч с «ПСЖ».

27.09.2017 21:45 Зрители 46252 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
ПСЖ 3:0 Бавария
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Карло Анчелотти
Голы
2′ Дани Алвес (Неймар) 32
31′ Эдинсон Кавани (К. Мбаппе) 9
63′ Неймар 10
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
73′ 90′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
79′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
86′ Тиагу Мотта 8
Джовани Ло Сельсо 18
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих 23′
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
8 Хави Мартинес
23 Артуро Видаль 45′
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара 60′
24 Корантен Толиссо 45′
19 Себастьян Руди 78′
25 Томас Мюллер (к) 69′
10 Арьен Роббен
11 Хамес Родригес 45′
29 Кингсли Коман
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 18
10 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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