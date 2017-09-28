Хави Гарсия: Потерял в деньгах, когда перешёл из «Зенита» в «Бетис»

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«Я потерял в деньгах, когда перешёл в “Бетис”, но это логично, так как в Испании так не платят, как в России. И всё же я хотел наслаждаться футболом в Испании, в “Бетисе”. Клуб меня очень удивил. Тренер Энрике Сетьен раскрывает команду и игроков с наилучшей стороны. Он помогает всем», — приводит слова Гарсии интернет-издание El Desmarque.