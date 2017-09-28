У Слуцкого все плохо, но его не уволят. Объясняем, почему это логично
«Халл» выиграл только 2 матча из 11, не побеждал уже месяц и откатился на 17-е место. Но в Леонида Слуцкого все равно верят.
Любовь
Перед матчем с «Редингом» Леонид Слуцкий почти час говорил на английском в интервью клубному подкасту «Халла». Да, команда чемпионшипа запустила этот формат — собственный клубный подкаст, и да в первый выпуск позвали человека, который меньше года приезжал в Англию играть в Лиге чемпионов и вообще не говорил на местном языке.
Слуцкий
К моменту этого разговора, еще до игры с «Редингом», у «Халла» уже было все плохо. Но клубные ведущие — журналист и легенда клуба Дин Уиндасс — все равно концентрировались на перспективной игре, которая должна вскоре принести результат, а не на дефиците очков. Понятно, что это официальный клубный источник, там и не могли загнобить действующего тренера, но и веселиться, если бы ситуация была крайне напряженной и близкой к увольнению, точно не стали бы.
После этого разговора «Халл» упустил три очка в концовках: сначала получилась ничья вместо победы над «Редингом», потом — поражение вместо ничьей с «Престоном». Слуцкий признался, что любой в такой ситуации начал бы терять уверенность. Но руководство клуба пока его, судя по всему, продолжает поддерживать.
Таблица
В таблице тоже все выглядит не очень хорошо: по потерянным очкам «Халл» отстает от шестого места, с которого проходят в
Вывод в том, что трагической ситуация пока не выглядит. К тому же два из трех следующих матчей «Халл» проводит с двумя командами, которые еще ниже — хоть это и значит мало — «Бирмингемом» и «Барнсли».
Молодежь
Развитие темы про любовь к Слуцкому: в Халле с удовольствием наблюдают, как русский менеджер справляется с трешем в составе. Многие игроки ушли, большинство новичков подписали в последний момент, но у Слуцкого хорошо складывается с игроками из молодежных команд системы клуба.
Например, он раскрыл Джеррода Боуэна — 21-летнего нападающего, он стал лучшим бомбардиром команды в новом сезоне. В прошлом сезоне англичанин семь раз выходил в
— Этот игрок способен еще улучшать свой футбол. Боуэн выделяется с тех пор, как я приехал в клуб. Рад, что он остается с нами, — сказал Слуцкий про новый контракт.
Хорошо, если то же самое про самого Леонида думают и руководители «Халла».