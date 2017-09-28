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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31160627/
28 сентября 2017, 20:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

У Слуцкого все плохо, но его не уволят. Объясняем, почему это логично

«Халл» выиграл только 2 матча из 11, не побеждал уже месяц и откатился на 17-е место. Но в Леонида Слуцкого все равно верят.

Любовь

Перед матчем с «Редингом» Леонид Слуцкий почти час говорил на английском в интервью клубному подкасту «Халла». Да, команда чемпионшипа запустила этот формат — собственный клубный подкаст, и да в первый выпуск позвали человека, который меньше года приезжал в Англию играть в Лиге чемпионов и вообще не говорил на местном языке.

Слуцкий по-прежнему произносит некоторые английские слова весьма специфично, но в Халле и вообще в Англии это всем нравится. В этом шарм Слуцкого и одна из черт, за которую его дополнительно любят, кроме образа русского добряка в целом.

К моменту этого разговора, еще до игры с «Редингом», у «Халла» уже было все плохо. Но клубные ведущие — журналист и легенда клуба Дин Уиндасс — все равно концентрировались на перспективной игре, которая должна вскоре принести результат, а не на дефиците очков. Понятно, что это официальный клубный источник, там и не могли загнобить действующего тренера, но и веселиться, если бы ситуация была крайне напряженной и близкой к увольнению, точно не стали бы.

После этого разговора «Халл» упустил три очка в концовках: сначала получилась ничья вместо победы над «Редингом», потом — поражение вместо ничьей с «Престоном». Слуцкий признался, что любой в такой ситуации начал бы терять уверенность. Но руководство клуба пока его, судя по всему, продолжает поддерживать.

Таблица

В таблице тоже все выглядит не очень хорошо: по потерянным очкам «Халл» отстает от шестого места, с которого проходят в плей-офф за премьер-лигу. Однако главное, что подчеркивает Слуцкий, и что теоретически может его спасти — в чемпионшипе вообще нет фаворитов в конкретных матчах. Это тренер назвал главным отличием своей новой лиги от РФПЛ: нет тех, кто точно будет играть с преимуществом. Максимум непредсказуемости, и в ней шанс «Халла».

Во-первых, нужно инициировать ее самим: то есть со своего места в одном очке от зоны вылета побеждать лидеров. Во-вторых, если эта оценка Слуцкого сбудется, нынешние главные претенденты на прямой выход и на стыковые матчи или хотя бы их часть скоро сменится. Или как минимум никто не уйдет в отрыв. Сейчас таблица растянута, но там все равномерно: 16 первых команд внутри 12 очков. И наибольшее расстояние — два очка между первыми двумя. А самый большой отрыв во всей лиге как раз у «Халла», который идет 17-м, от этой группы.

Вывод в том, что трагической ситуация пока не выглядит. К тому же два из трех следующих матчей «Халл» проводит с двумя командами, которые еще ниже — хоть это и значит мало — «Бирмингемом» и «Барнсли».

Молодежь

Развитие темы про любовь к Слуцкому: в Халле с удовольствием наблюдают, как русский менеджер справляется с трешем в составе. Многие игроки ушли, большинство новичков подписали в последний момент, но у Слуцкого хорошо складывается с игроками из молодежных команд системы клуба.

Например, он раскрыл Джеррода Боуэна — 21-летнего нападающего, он стал лучшим бомбардиром команды в новом сезоне. В прошлом сезоне англичанин семь раз выходил в премьер-лиге, но на эпизодические роли и без забитых мячей. Теперь он — не воспитанник клуба, но за четыре года пробившийся через систему «Халла» наверх — главный форвард команды и лучший молодой игрок чемпионшипа в августе. 27 сентября клуб продлил контракт с Боуэном до 2020 года.

— Этот игрок способен еще улучшать свой футбол. Боуэн выделяется с тех пор, как я приехал в клуб. Рад, что он остается с нами, — сказал Слуцкий про новый контракт.

Хорошо, если то же самое про самого Леонида думают и руководители «Халла».

Халл Сити
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