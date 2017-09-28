Вслед за Пепом уходит Папа. «Баварии» снова нужен тренер. Будет ли он немцем?
После оглушительного поражения в Париже «Бавария» объявила об отставке Карло Анчелотти. Слухи о том, что он не доработает до конца сезона — ходили давно. Но, казалось, все же до зимы он точно останется. И.о. тренера теперь Вилли Саньоль.
Одним из основных, фундаментальных постулатов жизнедеятельности «Баварии» является фраза «лучшие немецкие игроки должны выступать в Мюнхене». Неизвестно, кто ее придумал, но ею очень гордятся Ули Хенесс и
Забавно, но после тройного триумфа в 2013-м, когда с Юппом Хайнкесом были выиграны чемпионат и кубок Германии, а так же Лига чемпионов — с «Баварией» работают иностранцы. Сначала Гвардиола, потом Анчелотти, теперь будет Саньоль. Группа болельщиков и специалистов, считающих, что лучших немецких игроков должен тренировать немецкий тренер (желательно, тоже лучший) — ширится с каждым годом. Двусмысленность налицо: с одной стороны, быть визитной карточкой клубного футбола страны, с другой — приводить в нее хоть и полезные, но все же чужие технологии.
Выиграв чемпионат мира-2014, Йоахим Лев немедленно отдал должное Пепу Гвардиоле, и той работе, которую он провел в «Баварии». «Он дал новое направление игрокам, и готовясь к чемпионату, мы учли его новации». Удивительно, но плодами этой работы сумел воспользоваться Лев (не копируя, однако, игру «Баварии слепо), но не сумел — сам новатор. Мюнхен Гвардиолы всякий раз поднимался на щит испанскими клубами, и, как правило, довольно болезненным образом. По истечении трех чемпионских лет, и клуб и тренер решили — хватит.
Анчелотти недалеко ушел от предшественника — из Лиги чемпионов «Баварию» снова выбили испанцы (при содействии венгра Виктора Кашшаи, но это тема другого разговора). Сейчас мюнхенцы третьи в чемпионате, но, думается, отставка случилась не поэтому. И даже не
Вместе с Карло клуб покидает и его сын Давиде, в последнее время из тренера по физподготовке превратившийся в куратора всего тренировочного процесса. Это вряд ли могло понравится руководству клуба, как и ранее — сотрудничество Гвардиолы со своим
Навряд ли Вилли Саньоль (уже имеющий опыт работы главным в «Бордо») останется во главе мюнхенского клуба. Для этого нужны
А летом на рынке вполне может оказаться и Йоахим Лев, в последнее время разговоров о том, что он желает вернуться к деятельности в клубе стало меньше, но не может же он тренировать сборную вечно. Если он действительно будет свободен — это будет оптимальный выбор для «Баварии». Но Нагельсманн — в любом случае более реальный и ожидаемый кандидат.
Меня удивляет только одно — «Бавария» очень резко назначила Саньоля. Не пытались уговорить вернуться хотя бы на время Юппа Хайнкеса или Оттмара Хитцфельда? На постоянную работу ветераны бы не согласились, но для поддержания падающего знамени — были бы идеальным вариантом. Они авторитетны, уважаемы, и говорят на одном с большинством игроков языке.
Что сможет Саньоль? Пока что у него в ассистентах только тренер вратарей Тони Тапалович (это все равно, что Усейна Болта тренировал бы перворазрядник). В каком направлении мыслит француз, игравший с Салихамиджичем не только в одной команде, но и на одном фланге? Игроки «Баварии» устали от футбола Анчелотти — это очевидно. До откровенных демаршей, как это однажды случилось при Гвардиоле (испанец увлекся
В отличие от предшественников, Вилли Саньоль сам играл за «Баварию», и прекрасно понимает, куда попал. Понимает и какой с него будет спрос. Это очень интересный эксперимент, за которым стоит понаблюдать. «Селтик» в Лиге чемпионов «Бавария» обязана обыгрывать и без тренера вовсе, так что первые выводы можно будет сделать после игры с «Боруссией», до которой 5 недель. Как это часто бывает — времени и мало и много одновременно.
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