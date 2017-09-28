Вслед за Пепом уходит Папа. «Баварии» снова нужен тренер. Будет ли он немцем?

Одним из основных, фундаментальных постулатов жизнедеятельности «Баварии» является фраза «лучшие немецкие игроки должны выступать в Мюнхене». Неизвестно, кто ее придумал, но ею очень гордятся Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. Ею парируют претензии по «скупке» всего, что представляет интерес в командах-конкурентах (например, Нойер и Хуммельс), а Румменигге всегда повторяет это на встречах с журналистами, в том числе и частных, которые «Бавария» практиковала, приезжая в Россию.

Забавно, но после тройного триумфа в 2013-м, когда с Юппом Хайнкесом были выиграны чемпионат и кубок Германии, а так же Лига чемпионов — с «Баварией» работают иностранцы. Сначала Гвардиола, потом Анчелотти, теперь будет Саньоль. Группа болельщиков и специалистов, считающих, что лучших немецких игроков должен тренировать немецкий тренер (желательно, тоже лучший) — ширится с каждым годом. Двусмысленность налицо: с одной стороны, быть визитной карточкой клубного футбола страны, с другой — приводить в нее хоть и полезные, но все же чужие технологии.

Выиграв чемпионат мира-2014, Йоахим Лев немедленно отдал должное Пепу Гвардиоле, и той работе, которую он провел в «Баварии». «Он дал новое направление игрокам, и готовясь к чемпионату, мы учли его новации». Удивительно, но плодами этой работы сумел воспользоваться Лев (не копируя, однако, игру «Баварии слепо), но не сумел — сам новатор. Мюнхен Гвардиолы всякий раз поднимался на щит испанскими клубами, и, как правило, довольно болезненным образом. По истечении трех чемпионских лет, и клуб и тренер решили — хватит.

Анчелотти недалеко ушел от предшественника — из Лиги чемпионов «Баварию» снова выбили испанцы (при содействии венгра Виктора Кашшаи, но это тема другого разговора). Сейчас мюнхенцы третьи в чемпионате, но, думается, отставка случилась не поэтому. И даже не из-за 0:3 от Парижа. Всем стало понятно, что клуб движется куда-то не туда, от того и пошли слухи о папе Карло в Китае с января, от того росла напряженность в его отношениях со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. В итоге Анчелотти не отработал и половину от срока Гвардиолы.

Вместе с Карло клуб покидает и его сын Давиде, в последнее время из тренера по физподготовке превратившийся в куратора всего тренировочного процесса. Это вряд ли могло понравится руководству клуба, как и ранее — сотрудничество Гвардиолы со своим братом-агентом, сопровождавшим несколько трансферных сделок. «Бавария» перестала быть «Баварией» — вот главная причина перемен.

Навряд ли Вилли Саньоль (уже имеющий опыт работы главным в «Бордо») останется во главе мюнхенского клуба. Для этого нужны какие-то совершенно феерические и немедленные результаты. В отсутствие основного вратаря Мануэля Нойера — это вряд ли возможно. Давно говорят об интересе «Баварии» к Юлиану Нагельсманну, 30-летнему наставнику «Хоффенхайма» и воспитаннику академии клуба «Мюнхен 1860». Его приход летом прогнозировался многими, но выдернуть тренера прямо сейчас (сегодня его «Хоффенхайм» играет в Болгарии в Лиге Европы) будет затруднительно.

А летом на рынке вполне может оказаться и Йоахим Лев, в последнее время разговоров о том, что он желает вернуться к деятельности в клубе стало меньше, но не может же он тренировать сборную вечно. Если он действительно будет свободен — это будет оптимальный выбор для «Баварии». Но Нагельсманн — в любом случае более реальный и ожидаемый кандидат.

Меня удивляет только одно — «Бавария» очень резко назначила Саньоля. Не пытались уговорить вернуться хотя бы на время Юппа Хайнкеса или Оттмара Хитцфельда? На постоянную работу ветераны бы не согласились, но для поддержания падающего знамени — были бы идеальным вариантом. Они авторитетны, уважаемы, и говорят на одном с большинством игроков языке.

Что сможет Саньоль? Пока что у него в ассистентах только тренер вратарей Тони Тапалович (это все равно, что Усейна Болта тренировал бы перворазрядник). В каком направлении мыслит француз, игравший с Салихамиджичем не только в одной команде, но и на одном фланге? Игроки «Баварии» устали от футбола Анчелотти — это очевидно. До откровенных демаршей, как это однажды случилось при Гвардиоле (испанец увлекся тики-такой и игрой без чистого форварда, проиграл в Порту 1:3, и в туннеле перед ответным матчем Томас Мюллер попросил всех забыть установку и сыграть в «наш футбол», после чего «Порту» был уничтожен за полчаса) дело не доходило, но пар из-под крышки уже прорывался.

В отличие от предшественников, Вилли Саньоль сам играл за «Баварию», и прекрасно понимает, куда попал. Понимает и какой с него будет спрос. Это очень интересный эксперимент, за которым стоит понаблюдать. «Селтик» в Лиге чемпионов «Бавария» обязана обыгрывать и без тренера вовсе, так что первые выводы можно будет сделать после игры с «Боруссией», до которой 5 недель. Как это часто бывает — времени и мало и много одновременно.