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28 сентября 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Президент «Барселоны» Бертомеу сохранил свой пост

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бертомеу останется на своем посту, ему не был выдвинут вотум недоверия. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

<em>МОСКВА 28 сентября. /ТАСС/. </em>Президент испанского футбольного клуба Барселона <span class=error>Хосеп</span> Мария Бертомеу останется на своем посту ему не был выдвинут вотум недоверия. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo. Увеличить
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1 сентября Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента «Барселоны» в 2015 году, начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия руководству команды и президенту Бертомеу. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей членов клуба.

Вместо 16570 подписей было собрано 12504.

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