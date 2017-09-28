СМИ: Президент «Барселоны» Бертомеу сохранил свой пост

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1 сентября Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента «Барселоны» в 2015 году, начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия руководству команды и президенту Бертомеу. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей членов клуба.

Вместо 16570 подписей было собрано 12504.