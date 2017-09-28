СМИ: Президент «Барселоны» Бертомеу сохранил свой пост
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бертомеу останется на своем посту, ему не был выдвинут вотум недоверия. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.
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1 сентября Агусти Бенедито, претендовавший на пост президента «Барселоны» в 2015 году, начал сбор подписей для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия руководству команды и президенту Бертомеу. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо было собрать 16570 подписей членов клуба.
Вместо 16570 подписей было собрано 12504.
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