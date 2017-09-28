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28 сентября 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Румменигге: Игра «Баварии» со старта сезона не соответствовала ожиданиям

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Игра «Баварии» с самого начала сезона не соответствовала ожиданиям, а матч с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов показал, что руководству мюнхенской команды необходимо предпринимать меры, заявил председатель правления немецкого футбольного клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Игра Баварии с самого начала сезона не соответствовала ожиданиям а матч с Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> в Лиге чемпионов показал что руководству мюнхенской команды необходимо предпринимать меры заявил председатель правления немецкого футбольного клуба <nobr>Карл-Хайнц</nobr> Румменигге. Увеличить
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В четверг «Бавария» объявила об отставке Карло Анчелотти с поста главного тренера, который он занимал с лета 2016 года. Мюнхенцы в среду в Париже проиграли со счетом 0:3 французскому «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В чемпионате Германии после шести туров «Бавария» с 13 очками занимает третье место, отставая на три балла от лидера — дортмундской «Боруссии».

«Игра команды с самого начала сезона не соответствовала нашим ожиданиям. Матч в Париже показал, что нам необходимо предпринимать меры. Хасан Салихамиджич (спортивный директор клуба — ред.) и я провели с Карло Анчелотти серьезный и честный разговор и сообщили ему о нашем решении», — сказал Румменигге, чьи слова приводит официальный сайт «Баварии».

«Я хотел бы поблагодарить Карло за совместную работу и сожалею о таком развитии событий. Карло — мой друг, он им и останется. Но мы должны были принять профессиональное решение ради блага “Баварии”. Теперь я ожидаю от команды позитивную тенденцию и абсолютное желание достичь поставленных на сезон целей», — отметил он.

Под руководством Анчелотти «Бавария» стала чемпионом Германии и дважды завоевала Суперкубок страны. Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенцев будет Вилли Саньоль, пришедший в клуб в июне и занимавший в штабе Анчелотти должность ассистента.

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