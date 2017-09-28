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28 сентября 2017, 17:54 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Неймар — о драке с Кавани: Журналисты пишут то, чего на самом деле не было

Форвард «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о конфликте с Эдинсоном Кавани.

Форвард <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> опроверг информацию о конфликте с <span class=error>Эдинсоном</span> <span class=error>Кавани</span>. Увеличить
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«Журналисты пишут то, чего на самом деле не было. Они говорят о вещах, которых не знают. СМИ пытаются попасть в раздевалку, и рассуждают о том, чего нет», — цитирует бразильца ESPN GB.

Ранее сообщалось, что игроки подрались после матча с «Лионом». В той встрече Неймар и Кавани не могли решить, кто будет исполнять стандарты.

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