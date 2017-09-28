Неймар — о драке с Кавани: Журналисты пишут то, чего на самом деле не было
Форвард «ПСЖ» Неймар опроверг информацию о конфликте с Эдинсоном Кавани.
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«Журналисты пишут то, чего на самом деле не было. Они говорят о вещах, которых не знают. СМИ пытаются попасть в раздевалку, и рассуждают о том, чего нет», — цитирует бразильца ESPN GB.
Ранее сообщалось, что игроки подрались после матча с «Лионом». В той встрече Неймар и Кавани не могли решить, кто будет исполнять стандарты.
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