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«Журналисты пишут то, чего на самом деле не было. Они говорят о вещах, которых не знают. СМИ пытаются попасть в раздевалку, и рассуждают о том, чего нет», — цитирует бразильца ESPN GB.

Ранее сообщалось, что игроки подрались после матча с «Лионом». В той встрече Неймар и Кавани не могли решить, кто будет исполнять стандарты.