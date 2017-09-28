Карл-Хайнц Румменигге: Выступление «Баварии» с самого начала сезона не оправдывало возложенных ожиданий

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Напомним, сегодня итальянский специалист был отправлен в отставку, а накануне команда уступила «ПСЖ» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Выступление «Баварии» с самого начала сезона не оправдывало возложенных ожиданий. Матч в Париже дал понять, что пора делать выводы. Я и Хасан Салихамиджич провели беседу с Анчелотти и сообщили ему о своем решении.

Хочу поблагодарить Карло за работу и выразить сожаление. Мне жаль, что все так сложилось. Анчелотти останется моим другом, но мы должны работать в интересах клуба, — цитирует функционера официальный сайт немецкого клуба.