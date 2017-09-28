«Бавария» объявила об отставке Анчелотти

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Причиной увольнения 58-летнего специалиста послужило поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники. Как сообщалось ранее, временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль, которому предстоит готовить «Баварию» к матчу 7-го тура Бундеслиги с «Гертой».

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок страны.