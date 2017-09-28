Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31158747/
28 сентября 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» объявила об отставке Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отправлен в отставку. Информация появилась на официальном сайте мюнхенского клуба.

Вилли Саньоль (в центре). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Причиной увольнения 58-летнего специалиста послужило поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники. Как сообщалось ранее, временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль, которому предстоит готовить «Баварию» к матчу 7-го тура Бундеслиги с «Гертой».

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок страны.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я