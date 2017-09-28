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28 сентября 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера «Баварии»

ТАСС, 28 сентября. Итальянский специалист Карло Анчелотти ушел в отставку с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщает телеканал ESPN.

После поражения от <span class=error>ПСЖ</span> в Лиге чемпионов председатель правления Баварии <nobr>Карл-Хайнц</nobr> Румменигге заявил что это может иметь последствия для будущего Анчелотти в команде. Увеличить
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В среду «Бавария» проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов, 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в шестом туре чемпионата Германии. После поражения от ПСЖ председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что это «может иметь последствия» для будущего Анчелотти в команде.

Позднее стало известно, что руководство клуба проведет экстренное собрание, чтобы обсудить возможную отставку 58-летнего Анчелотти. По информации ESPN, клуб может возглавить помощник итальянского специалиста Вилли Саньоль, ранее в качестве преемника Анчелотти на длительную перспективу рассматривался бывший тренер «Боруссии» из Дортмунда 44-летний Томас Тухель.

Анчелотти возглавил «Баварию» в июле 2016 года, контракт тренера с командой рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат и дважды — Суперкубок Германии.

27.09.2017 21:45 Зрители 46252 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
ПСЖ 3:0 Бавария
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Карло Анчелотти
Голы
2′ Дани Алвес (Неймар) 32
31′ Эдинсон Кавани (К. Мбаппе) 9
63′ Неймар 10
Составы
Альфонс Ареола 16
Дани Алвес 32
Левен Кюрзава 20
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
73′ 90′ Марко Верратти 6
Юлиан Дракслер 23
79′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
86′ Тиагу Мотта 8
Джовани Ло Сельсо 18
26 Свен Ульрайх
32 Джошуа Киммих 23′
27 Давид Алаба
4 Никлас Зюле
8 Хави Мартинес
23 Артуро Видаль 45′
9 Роберт Левандовски
6 Тиагу Алькантара 60′
24 Корантен Толиссо 45′
19 Себастьян Руди 78′
25 Томас Мюллер (к) 69′
10 Арьен Роббен
11 Хамес Родригес 45′
29 Кингсли Коман
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 18
10 Фолы 18
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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