СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера «Баварии»

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В среду «Бавария» проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов, 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в шестом туре чемпионата Германии. После поражения от ПСЖ председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что это «может иметь последствия» для будущего Анчелотти в команде.

Позднее стало известно, что руководство клуба проведет экстренное собрание, чтобы обсудить возможную отставку 58-летнего Анчелотти. По информации ESPN, клуб может возглавить помощник итальянского специалиста Вилли Саньоль, ранее в качестве преемника Анчелотти на длительную перспективу рассматривался бывший тренер «Боруссии» из Дортмунда 44-летний Томас Тухель.

Анчелотти возглавил «Баварию» в июле 2016 года, контракт тренера с командой рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат и дважды — Суперкубок Германии.