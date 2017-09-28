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28 сентября 2017, 16:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар: Конфликт с Кавани? Журналисты придумали много историй

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о том, что у него нет проблем с Эдинсоном Кавани.

Нападающий <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> рассказал о том что у него нет проблем с <span class=error>Эдинсоном</span> <span class=error>Кавани</span>. Увеличить
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Напомним, что между футболистами едва не случилась драка во время и после матча чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Тогда бразильца возмутило, что Кавани не позволил ему пробить пенальти, а сам не смог реализовать одиннадцатиметровый. Французские СМИ сообщали, что отношения между нападающими остаются весьма напряженными.

— Журналисты придумывают очень много лишнего, — цитирует Mundo Deportivo Неймара. — Они сильно преувеличивают, когда говорят о вещах, которых не знают и пытаются залезть в нашу раздевалку, чтобы написать о том, чего не существует.

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