Неймар: Конфликт с Кавани? Журналисты придумали много историй
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о том, что у него нет проблем с Эдинсоном Кавани.
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Напомним, что между футболистами едва не случилась драка во время и после матча чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Тогда бразильца возмутило, что Кавани не позволил ему пробить пенальти, а сам не смог реализовать одиннадцатиметровый. Французские СМИ сообщали, что отношения между нападающими остаются весьма напряженными.
— Журналисты придумывают очень много лишнего, — цитирует Mundo Deportivo Неймара. — Они сильно преувеличивают, когда говорят о вещах, которых не знают и пытаются залезть в нашу раздевалку, чтобы написать о том, чего не существует.
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