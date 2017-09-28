Неймар: Конфликт с Кавани? Журналисты придумали много историй

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Напомним, что между футболистами едва не случилась драка во время и после матча чемпионата Франции с «Лионом» (2:0). Тогда бразильца возмутило, что Кавани не позволил ему пробить пенальти, а сам не смог реализовать одиннадцатиметровый. Французские СМИ сообщали, что отношения между нападающими остаются весьма напряженными.

— Журналисты придумывают очень много лишнего, — цитирует Mundo Deportivo Неймара. — Они сильно преувеличивают, когда говорят о вещах, которых не знают и пытаются залезть в нашу раздевалку, чтобы написать о том, чего не существует.