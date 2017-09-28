Айсберги, горы и холода. Как выживает футбол в Гренландии

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Красивые стадионы с высокотехнологичной архитектурой стали для нас привычным делом во время футбольных матчей. Мы восхищаемся конструкторскими решениями, обращаем внимание на инфраструктуру и удаленность от центра города. Но как бы вы отреагировали, если бы во время футбольного поединка смогли увидеть громадный айсберг или настоящего кита? Это, вероятно, вызвало бы удивление и восторг. А вот жители острова Гренландия вполне привыкли к таким богатствам флоры и фауны. Раз в год у них появляется возможность совместить красоту окружающих пейзажей с чемпионатом острова по футболу.

Там каждый десятый — футболист!

Для справки, площадь Гренландии составляет немногим больше двух миллионов квадратных километров, а численность населения — менее 60 тысяч человек. В среднем — 0,027 жителя на квадратный километр. Да, даже до известных «полутора землекопов» не дотягивают. В крупнейшем населенном пункте проживают около 17 000 человек, а называется он Нуук или Готхоб.

Если судить по размерам территории, то Гренландию можно сравнить с такими футбольными государствами как Германия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Швейцария. Вот только всего 20% острова пригодны для жизни. Оставшаяся часть Гренландии покрыта льдом и уступает лишь Антарктике в этом показателе. На острове практически нет ровного ландшафта, поэтому найти пригодное для футбольного поля место крайне сложно. Однако щедрая Гренландия все же подарила своим жителям островки зеленых лугов. Девять месяцев в году они покрыты двухметровым слоем белого блестящего снега. Но в оставшееся время энтузиасты острова устраивают собственный футбольный чемпионат! Да еще и не один! Тогда как в Европе команды топчут газоны по девять месяцев, главное первенство Гренландии длится всего одну неделю.

Но не стоит полагать, что жители острова далеки от футбола. Любимая игра миллионов не только в почете в Гренландии, но и умудряется процветать. На данный момент на острове 5000 зарегистрированных официально футболистов. Для сравнения, это 10% от всего населения.

Суровые костоломы

Конечно, с учетом климата и ландшафта жителям приходилось идти на компромиссы с природой и ущемлять свои интересы в отношении футбола. Так до 2016 года футбольные матчи проводились на полях, покрытых песком или галькой. Что ни говори, а врачи в гренландских командах точно без работы не оставались. Для типичного матча в Гренландии не были чем-то экстраординарным пара переломов ног, сломанные носы и руки. Но для местных футбол был важнее. Несмотря на весь страх получить травму, люди играли.

Капитан команды — прошлогоднего чемпиона острова — под странным названием B-67 Йоханнес Грот рассказывает о местном футболе так: «На самом деле у нас обычно на полях был мокрый песок. Но под ним иногда оказывались большие камни. Так что, если неудачно упасть или удариться ногой, можно получить серьезную травму».

«Иногда бывало так грязно, что нам приходилось мыть поле с водой, чтобы иметь хоть какую-то возможность контролировать мяч. Кочки были настолько большими, что угадать, куда отскочит мяч было порой нереально», — делится впечатлениями полузащитник B-67 Патрик Фредериксен.

Можете себе представить, каково было на таком покрытии вратарям! «Чтобы быть голкипером на наших полях, надо полностью пожертвовать собой. Мне приходилось надевать несколько видов одежды сразу же, чтобы было не так больно падать. После игры я был весь в изорванных лохмотьях», — вспоминает Йохан Фредерик Зееб, вратарь и бывший капитан клуба G-44, чемпиона Гренландии 2013 года. Даже сейчас многие игроки продолжают носить перчатки и наколенники, чтобы защитить себя от травм.

Впереди светлое будущее

Два года назад в истории футбольной Гренландии случилось знаковое событие. Остров хоть и не стал полноправным членом ФИФА, но внезапно появилось финансирование, зарубежный опыт, проекты и идеи. Гренландские футболисты вложились в создание ровных травяных полей на своем острове.

Президент Футбольной ассоциации Дании Йеспер Меллер заключил договор с Гренландским союзом игр в мяч, которое предусматривало скорейшее развитие футбола на острове. «Мы планировали построить шесть травяных полей к 2021 году, но настолько воодушевились идеей, что уже сделали 11 или 12 небольших стадионов. Это огромный успех для нас. Впереди еще много работы, но надо же с чего-то начинать. Я уверен, что впереди гренландский футбол ждет светлое будущее», — прокомментировал соглашение Йеспер Меллер.

Остров Диско

Чемпионат этого года прошел на острове Диско, который еще носит красивое название Кекертарсуак. Он представляет собой древний вулканический остров. Теперь на нем расположена красивая и уютная футбольная площадка. Для нее нашли место между полосой красных гор и живописным заливом. Вид, который открывается с любой точки поля завораживает и не дает возможности оторвать взгляд.

Чтобы оказаться на этом фантастическом поле 40 команд со всех уголков острова проходили через сито квалификации в июле. Финальная часть длится одну неделю и проводится между восемью лучшими клубами по итогам отбора. В этом году в решающей битве сошлись чемпионы прошлого года B-67 из столичного Нуука и их соперники IT-79. Получилось настоящее внутригородское дерби. По накалу страстей матч не уступал наверное ни одному европейскому чемпионату. К концу основного времени матча счет был 2:2. Дополнительные таймы победителя не выявили, а в серии пенальти удачливее оказались игроки IT-79. Автором решающего гола стал Пери Флейшер.

Капитан новоявленных чемпионов Каасангуаг Зееб не мог скрыть эмоций после впечатляющей победы: «Это наше первое чемпионство в истории. Оно значит для нас очень много. Вы видите, много игроков плачут, это незабываемые эмоции. Наш клуб появился на свет только в 2014 году. Тогда нас было пятеро или шестеро. Нам приходилось тренироваться с женской командой, потому что игроков не хватало. Мы начали с самого низа и теперь добрались до вершины — мы чемпионы Гренландии!».

Теперь у команд будет целых десять месяцев, чтобы отпраздновать победу, сделать работу над ошибками и снова вступить в борьбу за титул на живописных полях родного острова.