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28 сентября 2017, 15:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Bild: Анчелотти могут уволить из «Баварии»

Сегодня вечером руководство «Баварии» проведет экстренное собрание, на котором обсудят будущее главного тренера Карло Анчелотти в клубе, сообщает Bild.

Сегодня вечером руководство Баварии проведет экстренное собрание на котором обсудят будущее главного тренера Карло Анчелотти в клубе. Увеличить
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Напомним, что мюнхенцы в среду проиграли «ПСЖ» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Отмечается, что в случае увольнения на время команду возглавит ассистент итальянца Вилли Саньоль. Ранее сообщалось, что наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн может сменить Анчелотти в «Баварии».

Напомним, что 58-летний итальянец работает с командой с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и два раза — Суперкубок страны.

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