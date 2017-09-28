Bild: Анчелотти могут уволить из «Баварии»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что мюнхенцы в среду проиграли «ПСЖ» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Отмечается, что в случае увольнения на время команду возглавит ассистент итальянца Вилли Саньоль. Ранее сообщалось, что наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн может сменить Анчелотти в «Баварии».

Напомним, что 58-летний итальянец работает с командой с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и два раза — Суперкубок страны.