Bild: Анчелотти могут уволить из «Баварии»
Сегодня вечером руководство «Баварии» проведет экстренное собрание, на котором обсудят будущее главного тренера Карло Анчелотти в клубе, сообщает Bild.
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Напомним, что мюнхенцы в среду проиграли «ПСЖ» (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Отмечается, что в случае увольнения на время команду возглавит ассистент итальянца Вилли Саньоль. Ранее сообщалось, что наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн может сменить Анчелотти в «Баварии».
Напомним, что 58-летний итальянец работает с командой с 2016 года. Под его руководством «Бавария» выиграла чемпионат и два раза — Суперкубок страны.
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