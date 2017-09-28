Эгон Вух: Казахский футбол основан на аномальной агрессии, иногда жестокой. И в играх, и на тренировках рискуешь здоровьем
Чешский футболист «Тобола» Эгон Вух раскрыл корреспонденту Sport.cz Роберту Нойманну свои мысли о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы между «Астаной» и «Славией», а также поделился одной пикантной историей из внутриклубной жизни.
Как пишет в начале своего материала наш коллега из Чехии, в Казахстане Эгон захотел все начать с чистого листа, чтобы смыть с себя эмблему проблемного игрока. «В стране бесконечных степей», в четырех тысячах километров от дома чех пребывает уже четвертый месяц. И он уже имел честь встретиться однажды с «Астаной», с которой играет сегодня «Славия».
«Игроки в казахской лиге, как правило, более квалифицированы, чем у нас. Астана и Алматы не имеют здесь конкурентов. Конечно, “Славия” желает победить, но, думаю, дома “Астана” выиграет», считает Вух.
«В “Астане” не боятся столкновений на поле, они сильны комбинациями. И у этой команды смертельные контратаки с удивительно быстрыми игроками. Они очень уверены в себе. Звездой является ганец Твумаси, забивающий немало мячей. И нам два положил», продолжает игрок «Тобола». «Мы с “Астаной” будем играть на этой неделе дома, поэтому надеюсь, что “Славия” их вымотает», с улыбкой добавляет 26-летний хавбек.
Он не думает, что чешский футбол сильно уважаем в Казахстане. Когда спрашивает товарищей по команде о чемпионате Чехии, они пожимают плечами. «Они помнят Недведа, Бароша, Поборски, знают, конечно, Чеха. Много вспоминают тренера Беранека, который возглавлял местную сборную. Спрашивают, в Чехии ли он, тренирует ли
Сам он прибыл в Костанай в начале июня, когда ушел из Пльзени. Игрока приветствовала 35-градусная жара, команда неделю тренировалась на искусственном газоне.
Он не слишком в восторге от своего первого заграничного опыта. На поле здесь жизнь переполнена излишней жесткостью. «Казахский футбол основан на аномальной агрессии, иногда жестокой. И в играх, и на тренировках рискуешь здоровьем. Я не преувеличиваю! Уже трижды случалось, что мне доставалось на тренировке так, что я не мог на следующий день наступать на ногу. В Чехии мы более внимательны в этом отношении», говорит Вух, который 9 раз выходил на поле в матчах сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана. И который все еще в ожидании своего первого гола в турнире.
Наиболее близок он с македонским защитником Шиковым и нападающим Бекичем из Боснии и Герцеговины. «Иногда мы ходим в кафе или в кино. Между собой разговариваем совсем немного», говорит чех и добавляет веселую историю, которая случилась с ним и товарищами по команде.
В одной из социальных сетей имеются две группы ФК «Тобол». В первой состоят исключительно игроки, другая доступна всем из клуба — от президента до уборщицы. «Празднование одной победы немного затянулось. Когда я проснулся утром, то взял пиво из холодильника и сфотографировал, как я его пью. К сожалению, фотки я отправил не в ту группу. Что было потом, я оставлю при себе, но ребята до сих
Sport.cz,
перевод Sports.kz.
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