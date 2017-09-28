Эгон Вух: Казахский футбол основан на аномальной агрессии, иногда жестокой. И в играх, и на тренировках рискуешь здоровьем

Как пишет в начале своего материала наш коллега из Чехии, в Казахстане Эгон захотел все начать с чистого листа, чтобы смыть с себя эмблему проблемного игрока. «В стране бесконечных степей», в четырех тысячах километров от дома чех пребывает уже четвертый месяц. И он уже имел честь встретиться однажды с «Астаной», с которой играет сегодня «Славия».



«Игроки в казахской лиге, как правило, более квалифицированы, чем у нас. Астана и Алматы не имеют здесь конкурентов. Конечно, “Славия” желает победить, но, думаю, дома “Астана” выиграет», считает Вух.

«В “Астане” не боятся столкновений на поле, они сильны комбинациями. И у этой команды смертельные контратаки с удивительно быстрыми игроками. Они очень уверены в себе. Звездой является ганец Твумаси, забивающий немало мячей. И нам два положил», продолжает игрок «Тобола». «Мы с “Астаной” будем играть на этой неделе дома, поэтому надеюсь, что “Славия” их вымотает», с улыбкой добавляет 26-летний хавбек.

Он не думает, что чешский футбол сильно уважаем в Казахстане. Когда спрашивает товарищей по команде о чемпионате Чехии, они пожимают плечами. «Они помнят Недведа, Бароша, Поборски, знают, конечно, Чеха. Много вспоминают тренера Беранека, который возглавлял местную сборную. Спрашивают, в Чехии ли он, тренирует ли кого-то. Он заработал здесь хорошее имя», говорит Вух.



Сам он прибыл в Костанай в начале июня, когда ушел из Пльзени. Игрока приветствовала 35-градусная жара, команда неделю тренировалась на искусственном газоне. Из-за неблагоприятных погодных условий такое покрытие футбольных полей распространено в Казахстане. С августа в распоряжении «Тобола» поле с натуральной травой, но футболистам она не слишком нравится. В Казахстане в это время уже холодно, и такая погода будет стоять до апреля. «В декабре все клубы отправляются на три месяца в теплые страны. В Костанае в это время температура до сорока градусов ниже нуля», отмечает полузащитник.



Он не слишком в восторге от своего первого заграничного опыта. На поле здесь жизнь переполнена излишней жесткостью. «Казахский футбол основан на аномальной агрессии, иногда жестокой. И в играх, и на тренировках рискуешь здоровьем. Я не преувеличиваю! Уже трижды случалось, что мне доставалось на тренировке так, что я не мог на следующий день наступать на ногу. В Чехии мы более внимательны в этом отношении», говорит Вух, который 9 раз выходил на поле в матчах сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана. И который все еще в ожидании своего первого гола в турнире.



Из-за агрессивного стиля ему пришлось внести в свою игру значительные изменения. «Если бы я этого не сделал, то лишился бы ног», говорит хавбек. В Костанае он один, русским не владеет. В общении приходится довольно тяжело. «Ребята часто смеются в раздевалке, но я обычно не знаю, над чем», признается Вух.



Наиболее близок он с македонским защитником Шиковым и нападающим Бекичем из Боснии и Герцеговины. «Иногда мы ходим в кафе или в кино. Между собой разговариваем совсем немного», говорит чех и добавляет веселую историю, которая случилась с ним и товарищами по команде.