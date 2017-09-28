«Ювентус» готовит новые контракты для Сандро и Кьеллини

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Речь идёт о защитниках Алексе Сандро и Джорджо Кьеллини. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Контракт 26-летнего Алекса Сандро с «Ювентусом» действует до лета 2020 года, но руководство хочет продлить соглашение с бразильцем до конца сезона-2021/22 с увеличением оклада. Что касается Кьеллини, контракт 33-летнего итальянца истекает следующим летом. Ожидается, что защитник подпишет соглашение до 2020 года и завершит карьеру в Турине.

Джорджо Кьеллини играет за «Ювентус» с июля 2005 года, а Алекс Сандро — с августа 2015 года.