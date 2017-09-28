Он такой один: как Жозе Моуринью стал самым высокооплачиваемым тренером мира
Почему главного тренера «Манчестер Юнайтед» так любят рекламодатели.
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Французское издание France Football ежегодно публикует список самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола. Лидерство в нем коуча «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по итогам сезона-2016/17 никого не удивило. С момента выхода первого подобного рейтинга в 2004 году португалец первенствовал в нем 12 раз. Лишь дважды его опередили: в 2004-м — извечный соперник Сэр Алекс Фергюсон из «МЮ», а в 2009-м — бразилец Луис Фелипе Сколари, отработавший сезон в «Челси».
Важная особенность рейтинга France Football — в нем учитывается не только зарплата в клубах, но и все рекламные доходы участников. Именно это и выводит в безусловные лидеры тренера «МЮ». По части чисто футбольных заработков (английская пресса сообщает о годовом окладе в £13,8 млн, то есть около €16 млн) Жозе не первый. Марчелло Липпи в Китае платят больше, у Лорана Блана в «ПСЖ» был очень щедрый контракт. Да и другие
Яйца из Waitrose
Осенью 2007-го на
Тогда никто так и не понял, была ли это идеально спланированная
Так или иначе, после этого в газетах появилась реклама с цитатой из Жозе и благодарностью тренеру за работу, «которую не все ценят». Намек был прозрачен: на следующий день после «яичной»
Зато история сохранилась в английском футбольном фольклоре. О «яйцах из Waitrose» время от времени вспоминают до сих пор. И это важный сигнал для компаний: Жозе умеет обратить внимание на товар. Реклама с его участием обречена на пересказы, мемы и обсуждения.
Waitrose не единственный бренд, который Жозе упоминал вроде бы случайно. «Я хотел бы иметь “Астон Мартин”, но если вы попросите у меня за него миллион фунтов, я скажу, что вы сошли с ума, потому что он стоит только £250 000», — цитата из 2007-го. А это реакция Моуринью времен первого контракта с «Челси» (2004−2007) на вопрос о том, почему он включает в ротацию таких классных игроков как Дамьен Дафф, Арьен Роббен и Джо Коул: «Зачем все время ездить на “Астон Мартине”, есть у тебя есть еще “Феррари” и “Порше”? Это было бы глупо».
Страсть Моуринью к красивым автомобилям известна: в его гараже есть и «Астон Мартин», и «Порше». И все же не понять до конца, была ли это удачно спрятанная реклама или просто элегантное сравнение.
Особенности Особенного
О том, что португалец — человек особенный, в Англии узнали сразу. Он сам заявил об этом на первой же
«Он особенный!» понеслось по миру.
С тех пор цитат из Жозе набралось на целую книжку афоризмов. Это благодаря ему мы узнали, что «Арсен Венгер страдает вуайеризмом», что в кино Моуринью должен сыграть Джордж Клуни, что «если у тебя “Феррари”, а у меня маленькая машинка, чтобы победить, мне придется пробить тебе колесо или подсыпать сахар в бензобак», что он «тренер, а не Гарри Поттер».
«Бог наверняка думает, что я отличный парень. Иначе он не дал бы мне так много. Он помог мне столько раз, что точно имеет обо мне очень хорошее мнение». «Молодые игроки — как дыни. Только когда разрежешь их и попробуешь, можно определить, хороша она или плоха». «Я лучше сыграю вдесятером, чем буду ждать игрока, который опоздал к отъезду командного автобуса». «Когда я иду на
Моуринью — это гарантия медийного внимания. Если он постригся, это уже тема для газетного материала. Тем более, он наверняка экстравагантно объяснит это на следующей пресс-конференции:
Его реакция зачастую на грани и даже за ней (можно вспомнить историю с увольнением из «Челси» врача Эвы Карнейро якобы по сексистским мотивам). Но именно здоровая наглость нужна для такого медиаэффекта. Только победами его не добьешься, нужна более сложная формула — и Жозе знает все обязательные ингредиенты.
Всегда стильный — и на бровке, и на
От чая до пива
Агрессивное поведение Моуринью на публике зачастую приносит пользу команде. Тренер принимает удар на себя, привлекает все внимание прессы, гипнотизирует — и тем самым отвлекает СМИ от футболистов. А постоянные конфликты с журналистами создают в клубе важный эффект «осажденной крепости». «Все против нас!» — на этом во многом построена мотивация в командах Моуринью.
«У меня наивные, чистые игроки. Они не симулируют, играют без грубых нарушений», — это самое «обидное», что может сказать Жозе в адрес своей команды. («Если “Челси” — чистые и наивные, то я — Красная Шапочка», — ответ от Рафаэля Бенитеса, тренировавшего тогда «Ливерпуль»).
Но главное: поведение Моуринью работает на самого Моуринью. Он превратил себя в одного из самых узнаваемых футбольных героев (пусть для
Осенью прошлого года в портфолио вошел пивоваренный концерн Heineken, который до 2020 года будет платить тренеру €4,5 млн ежегодно. Сделку организовало агентство САА, занимающееся коммерческими делами Моурниью.
Рекламщикам даже не пришлось ничего выдумывать. В ролике Heineken (снимал, кстати, сам Гай Ричи) португалец произносит: «Вы — особенные!»
Кто может подвинуть Моуринью с первого места по итогам сезона 2017/18? Экспрессивный итальянец Антонио Конте выбил у «Челси» рекордную в истории клуба зарплату почти в €11 млн, но у него нет харизмы Жозе, чтобы с такой же легкостью зарабатывать на рекламном рынке. Да и достаточно трофеев Конте еще не собрал.
Хосеп Гвардиола? Титулов у него даже больше, чем у Моуринью. Но он не так афористичен и нагл, хуже (возможно, пока) чувствует английский язык и гораздо меньше любит провоцировать окружающих. Все это может измениться, ведь в Англии он работает всего второй сезон. И все же вряд ли Гвардиола
Поэтому в плане узнаваемости «бренда» Моуринью остается безусловным лидером в тренерском корпусе. Высокие результаты и блистательные
«Моя жена рада, что Моуринью приезжает на “Брэмэлл Лейн”. Он же красивый поросенок!» — так однажды анонсировал игру с «Челси» тогдашний тренер «Шеффилд Юнайтед» Нил Уорнок. И он же впоследствии заметил: «Моуринью почти йоркширец, только с португальским акцентом». Афоризмы есть уже не только «от Моуринью», но и «про Моуринью».
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