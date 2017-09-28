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28 сентября 2017, 12:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Атланта» в первый год существования вышла в плей-офф MLS

«Атланта» победила «Филадельфию» (3:0) и досрочно обеспечила себе право на участие в плей-офф MLS.

За четыре тура до конца команда имеет в своем актив 52 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции.

Напомним, что «Атланта» была создана в 2014 году. Нынешний сезон — дебютный для клуба в MLS. Главный тренер команды — бывший наставник «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.
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