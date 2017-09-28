«Атланта» в первый год существования вышла в плей-офф MLS

За четыре тура до конца команда имеет в своем актив 52 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции.

Напомним, что «Атланта» была создана в 2014 году. Нынешний сезон — дебютный для клуба в MLS. Главный тренер команды — бывший наставник «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.