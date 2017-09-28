Шесть самых богатых клубов АПЛ хотят получить увеличенную долю от ТВ-трансляций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По нынешнему трёхлетнему соглашению клубы АПЛ получат от телетрансляций сумму в размере £ 8,4 млрд (€ 9,6 млрд) от британских телекомпаний Sky и BT.