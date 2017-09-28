Шесть самых богатых клубов АПЛ хотят получить увеличенную долю от ТВ-трансляций
Шестёрка самых богатых клубов английской
Премьер-лиги потребовала себе увеличенную долю от следующего контракта по продаже прав на телевизионные трансляции.
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По нынешнему трёхлетнему соглашению клубы АПЛ получат от телетрансляций сумму в размере £ 8,4 млрд (€ 9,6 млрд) от британских телекомпаний Sky и BT.
Как сообщает The Guardian, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» желают, чтобы доходы распределялись иначе, и считают нынешнюю систему несправедливой.
Ранее глава
Ожидается, что через неделю руководители команд проведут встречу, чтобы продолжить обсуждение нововведения, которое может повлиять на телевизионный контракт с 2019 по 2022 год.
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