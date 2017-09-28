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28 сентября 2017, 11:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шесть самых богатых клубов АПЛ хотят получить увеличенную долю от ТВ-трансляций

Шестёрка самых богатых клубов английской Премьер-лиги потребовала себе увеличенную долю от следующего контракта по продаже прав на телевизионные трансляции.

Шестёрка самых богатых клубов английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> потребовала себе увеличенную долю от следующего контракта по продаже прав на телевизионные трансляции. Увеличить
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По нынешнему трёхлетнему соглашению клубы АПЛ получат от телетрансляций сумму в размере £ 8,4 млрд (€ 9,6 млрд) от британских телекомпаний Sky и BT.

Как сообщает The Guardian, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» желают, чтобы доходы распределялись иначе, и считают нынешнюю систему несправедливой.

Ранее глава Премьер-лиги Ричард Скадамор уже предложил 35% доходов от зарубежных телетрансляций распределять в зависимости от позиции каждого клуба на финише сезона. Эту идею, по данным издания, поддержали ещё три команды — «Эвертон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», но для введения этого правила требуется согласие 14 из 20 клубов АПЛ.

Ожидается, что через неделю руководители команд проведут встречу, чтобы продолжить обсуждение нововведения, которое может повлиять на телевизионный контракт с 2019 по 2022 год.
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