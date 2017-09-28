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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31151710/
28 сентября 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший наставник «Лудогореца» ищет команду в Казахстане

Как рассказали ТОПСПОРТ близкие к болгарскому тренеру Георги Дерменджиеву источники, этот специалист, который возглавлял «Лудогорец» до прихода туда Димитара Димитрова, ищет сейчас себе работу в Казахстане, сообщает Sports.kz.

По данным наших болгарских коллег, этот наставник, при котором «Лудогорец» добился наивысших успехов в своей клубной истории, намерен попробовать свои силы за границей. При этом у специалиста есть варианты на Кипре и в Казахстане.

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