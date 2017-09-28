Аестаран сменил Маркеса в должности главного тренера футбольного клуба «Лас-Пальмас»
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт. Пако Аестаран стал новым главным тренером испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас», сообщается на официальном сайте команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Срок соглашения с 54-летним специалистом, ранее возглавлявшим «Валенсию», не называется.
«Лас-Пальмас» объявил об уходе Маноло Маркеса с поста главного тренера команды во вторник. Под его руководством клуб после шести туров набрал шесть очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании.
Аестаран ранее долгое время работал помощником Рафаэля Бенитеса в нескольких клубах, в том числе «Валенсии» и английском «Ливерпуле». В качестве главного тренера Аестаран трудился в «Маккаби» (Тель-Авив), «Валенсии», мексиканских клубах «Эстудиантес Текос» и «Сантос Лагуна».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter