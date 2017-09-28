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28 сентября 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Аестаран сменил Маркеса в должности главного тренера футбольного клуба «Лас-Пальмас»

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт. Пако Аестаран стал новым главным тренером испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас», сообщается на официальном сайте команды.

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Срок соглашения с 54-летним специалистом, ранее возглавлявшим «Валенсию», не называется.

«Лас-Пальмас» объявил об уходе Маноло Маркеса с поста главного тренера команды во вторник. Под его руководством клуб после шести туров набрал шесть очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании.

Аестаран ранее долгое время работал помощником Рафаэля Бенитеса в нескольких клубах, в том числе «Валенсии» и английском «Ливерпуле». В качестве главного тренера Аестаран трудился в «Маккаби» (Тель-Авив), «Валенсии», мексиканских клубах «Эстудиантес Текос» и «Сантос Лагуна».

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