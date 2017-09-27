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27 сентября 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Убытки «Ромы» за сезон-2016/17 увеличились в три раза — до € 42 млн

«Рома» опубликовала финансовые результаты за сезон-2016/17. Убытки клуба за прошлый сезон увеличились в три раза — с € 14 млн до € 42 млн, информирует пресс-служба римлян.

Чистый долг клуба вырос с € 170,3 млн до € 192,5 млн, хотя это объясняется пересмотром долговых обязательств, утверждённых в июне.

Эти цифры будут официально утверждены советом директоров на заседании 4 октября. Другое заседание состоится 26 октября, на нём будет утверждена докапитализация «Ромы» на € 120 млн, которая необходима для покрытия долгов.

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