«Сьон» и «Лозанна» сыграли вничью, Митрюшкин пропустил один гол

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В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один гол. У хозяев отличился Матеус, у гостей один мяч забил Максим Домингес.



«Сьон» (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лозанна» (10 баллов) находится на седьмой строчке.