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27 сентября 2017, 21:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» и «Лозанна» сыграли вничью, Митрюшкин пропустил один гол

«Сьон» и «Лозанна» сыграли вничью в перенесенном матче второго тура чемпионата Швейцарии. Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 1:1.

<span class=error>Сьон</span> и Лозанна сыграли вничью в перенесенном матче второго тура чемпионата Швейцарии. Увеличить
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В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч и пропустил один гол. У хозяев отличился Матеус, у гостей один мяч забил Максим Домингес.

«Сьон» (12 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лозанна» (10 баллов) находится на седьмой строчке.

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