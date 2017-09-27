«Никто не мешал “Кайрату” набирать очки в своих матчах». Что говорят эксперты о переносах игр «Астаны»

Известные казахстанские специалисты и ветераны футбола высказались о переносах матчей в премьер-лиге и несовершенстве календаря в целом. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Булат Есмагамбетов, функционер, экс-тренер «Кайсара» и «Кызыл-Жара» СК:

— Согласен с тем, что команда всегда находится в выигрышном положении, когда в запасе имеет несколько игр, потому что предоставляется возможность распределить силы на более длительную дистанцию. Во избежании этого при составлении календаря необходимо многое учитывать, в том числе возможности того или иного клуба участвовать в групповых этапах еврокубков. Наверное, в будущем это и учтут.

С другой стороны, необходимо понимать, что «Астана» единственная от Казахстана команда, выступающая в Европе. В связи с чем другие казахстанские клубы и руководители идут ей навстречу в вопросе переносов матчей в премьер-лиге. Это, как правило, делается для того, чтобы «Астана» смогла более основательно подготовиться к еврокубковым играм.

Куралбек Ордабаев, ветеран футбола:

— «Астана» не первый год выступает в Европе, поэтому можно было предусмотреть ее участие в групповом турнире при составлении календаря, чтобы впоследствии избежать переносов матчей в чемпионате. Хотелось бы, чтобы специалисты эти моменты продумывали до мелочей. Тем более на руках имеют все даты еврокубковых игр. А то получается несуразица. Например, «Кайрат» свой ближайший матч с «Иртышом» сыграет 30 сентября, после чего следующую игру с «Акжайыком» проведет только 21 октября. То есть почти месяц команда будет простаивать. Понятно, что такая пауза образовалась с учетом возможного выступления кайратовцев в еврокубках. Но они не дошли до основной сетки турнира, вследствие чего стоило проработать другие варианты.

Вот и получается, что до конца чемпионата «Кайрат» проведет четыре игры, «Астана» — семь. Предположим, столичные футболисты проиграют два матча, но этим самым они все равно будут опережать в таблице алматинцев. Исходя из этого теряется смысл заключительные матчи премьер-лиги проводить в одно время, поскольку призовая тройка уже сформируется. Календарь составлен некорректно. К следующему сезону его следует доработать, чтобы все команды находились в равных условиях. Желательно, чтобы тур проводился в один день.

Агадилда Хасенов, специалист и директор Футбольной школы молодежи (ФШМ):

— Запас игр дает личное преимущество «Астане», поскольку есть возможность регулировать свои силы. По идее, такого преимущества не должно быть. Календарь должен быть одинаковым для всех.

То, что переносятся многих игр, нет оправданий. Мне трудно представить, чтобы в английской премьер-лиге перенесли игры «Челси» ради матчей в Лиге чемпионов. Мы играем в Европе и должны приспособиться к плотному графику игр. И самое главное, это не сложно выполнить. Это не требует сверхрешительности. Необходимы лишь принципиальность, ровное отношение ко всем участникам чемпионата и соблюдение утвержденного календаря.

Аскар Кожабергенов, экс-тренер «Сункара», «Жетысу»:

— «Астана» третий год подряд выходит в групповую стадию еврокубков, поэтому составители календаря обязаны это учитывать и составлять его таким образом, чтобы не было никаких переносов. Все должны быть в одинаковых условиях. Благо, у астанчан сейчас есть отрыв от «Кайрата», а если бы его не было, то запас игр давал бы им преимущество. Но сезон сложился так, что эти дополнительные игры в чемпионате особого преимущества не дадут столичной команде.

В казахстанском чемпионате участвуют всего 12 клубов, поэтому можно спокойно сверстать четкий календарь без переносов. В европейских лигах играют по 20 команд, разыгрывают еще по два кубка и даже в этом случае переносов не бывает. Просто вдумчиво верстают календарь, что и нам нужно делать.

Владимир Фомичев, главный тренер «Кызыл-Жара» СК:

— Составить календарь — непростое дело. А участвующим в еврокубках командам льготы в виде перенесенных матчей предоставляется на протяжении 40 лет. Это идет со времен СССР. Такая практика существует во многих чемпионатах, но не в ведущей пятерке, о которой мы все время говорим. Но в целом команды из так называемого второго мира часто делают ставки на успешные выступления на международной арене, чтобы популяризировать футбол в своей стране и заявлять о себе в Европе, отчего им идут на уступки и переносят игры. Так что в нашем случае ничего удивительного нет.

В такой ситуации мог бы оказаться и «Кайрат», которому в свое время также шли на уступки. Хотя, конечно, можно было предусмотреть окна, резервные дни. Таблица и в самом деле сейчас выглядит необычно. К сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Но «Астана» лидирует в чемпионате не по тому, что имеет в запасе игры или ей переносят матчи. Она своего преимущества добилась в ходе чемпионата. Никто не мешал тому же «Кайрату» набирать очки в своих матчах.

Отметим, что «Кайрату» осталось провести четыре матча до завершения чемпионата Казахстана по футболу. «Астана», отстающая от алматинцев на два очка, проведет на три игры больше. Матчи 29-го тура пройдут 30 сентября и 1 октября.