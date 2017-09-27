«Халл» Слуцкого проиграл «Престону» в матче чемпионшипа

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В составе Халла забитым мячом отметился Джаррод Боуэн (50-я минута), у «Престона» отличились Том Баркхюйзен (37) и Каллам Робинсон (88).

Главным тренером «Халла» является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

«Халл» занимает 17-е место в турнирной таблице с девятью очками. У «Престона» в активе 19 баллов, клуб занимает четвертую строчку.

В следующем матче «Халл» примет «Бирмингем», «Престон» также дома сыграет с «Сандерлендом». Обе встречи пройдут 30 сентября.