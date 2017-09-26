Футбольные арбитры в Малави пожизненно отстранены после провала «договорняка» за 20$

Главный судья Азиз Найренда, лайнсмены Лимбани Чисамби и Стефано Гомани, резервный арбитр Джимми Фири были признаны виновными в причастности к организации договорного матча Кубка страны между «Нчало Юнайтед» и «Читипа Юнайтед».

Информация о договорном матче была раскрыта «Нчало», командой, которая подкупила арбитров, но уступила в серии пенальти после ничьей 1:1 и потребовала возвратить деньги. Рефери выплатили только 15 долларов, после чего клуб обратился в официальные структуры.

Генеральный секретарь Ассоциации рефери Малави Крис Каличеро признал, что действия арбитров имеют отношение к договорному матчу, поэтому должно было последовать наказание в виде пожизненного отстранения.

Чисамби опроверг свою вину, заявив, что так и не получил свою долю. «Печально, что моя карьера закончилась таким образом», — добавил он.