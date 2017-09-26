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26 сентября 2017, 23:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футбольные арбитры в Малави пожизненно отстранены после провала «договорняка» за 20$

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Четыре футбольных арбитра из Малави пожизненно дисквалифицированы после того, как получили 20 долларов за организацию договорного матча, но в итоге вернули часть взятки команде, которая совершила подкуп, но не добилась нужного результата, сообщает АП.

Главный судья Азиз Найренда, лайнсмены Лимбани Чисамби и Стефано Гомани, резервный арбитр Джимми Фири были признаны виновными в причастности к организации договорного матча Кубка страны между «Нчало Юнайтед» и «Читипа Юнайтед».

Информация о договорном матче была раскрыта «Нчало», командой, которая подкупила арбитров, но уступила в серии пенальти после ничьей 1:1 и потребовала возвратить деньги. Рефери выплатили только 15 долларов, после чего клуб обратился в официальные структуры.

Генеральный секретарь Ассоциации рефери Малави Крис Каличеро признал, что действия арбитров имеют отношение к договорному матчу, поэтому должно было последовать наказание в виде пожизненного отстранения.

Чисамби опроверг свою вину, заявив, что так и не получил свою долю. «Печально, что моя карьера закончилась таким образом», — добавил он.
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