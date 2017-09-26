Диего Коста стал игроком «Атлетико»

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Начиная с завтрашнего дня 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА, «Атлетико» не может регистрировать новичков до января 2018 года. О соглашении с «Челси» по переходу Косты «матрасники» объявили 21 сентября.

«Я очень рад вернуться домой. “Атлетико” — мой дом. Я очень, очень счастлив», — заявил футболист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">OFICIAL: ¡<a href="https://twitter.com/diegocosta">@diegocosta</a> ya es rojiblanco! <a href="https://t.co/P9z4e5U9po">https://t.co/P9z4e5U9po</a><a href="https://twitter.com/hashtag/VuelveCosta?src=hash">#VuelveCosta</a> <a href="https://t.co/HcvRU3WZ0U">pic.twitter.com/HcvRU3WZ0U</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/912754204296536064">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>