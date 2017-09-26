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26 сентября 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Коста стал игроком «Атлетико»

Нападающий Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, форвард после успешного прохождения медицинского осмотра подписал контракт. В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером.

Нападающий Диего Коста завершил переход из <span class=error>Челси</span> в <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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Начиная с завтрашнего дня 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА, «Атлетико» не может регистрировать новичков до января 2018 года. О соглашении с «Челси» по переходу Косты «матрасники» объявили 21 сентября.

«Я очень рад вернуться домой. “Атлетико” — мой дом. Я очень, очень счастлив», — заявил футболист.

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