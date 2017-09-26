Диего Коста стал игроком «Атлетико»
Нападающий Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, форвард после успешного прохождения медицинского осмотра подписал контракт. В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером.
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Начиная с завтрашнего дня 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как
«Я очень рад вернуться домой. “Атлетико” — мой дом. Я очень, очень счастлив», — заявил футболист.
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