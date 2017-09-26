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26 сентября 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Зарплата Азара в «Челси» по новому контракту может составить £300 тыс в неделю

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Лондонский футбольный клуб «Челси» рассчитывает, что бельгийский полузащитник Эден Азар заключит новый контракт, по которому будет получать 300 тысяч фунтов в неделю, сообщает Telegraph.

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По данным издания, хавбек знает, что лондонцы намерены вознаградить его новым соглашением, однако пока нет ясности, когда под документом будут поставлены подписи. Предполагается, что после подписания контракта 26-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси». Действующее соглашение бельгийца с клубом рассчитано до 2020 года.

Азар, выступающий за «Челси» с 2012 года, в составе «синих» стал двукратным чемпионом Англии и выиграл Лигу Европы.

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