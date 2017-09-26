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26 сентября 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клуб Витселя подозревается в организации договорного матча

Комиссия Китайской футбольной ассоциации изучит детали матча 26-го тура чемпионата Китая между «Тяньцзинь Тэда» — «Тяньцзинь Цюанцзянь» (4:1).

Возникли подозрения, что эта игра носила договорный характер. Хозяева поля одержали победу, позволившую им уйти из зоны вылета. А вот команда Фабио Каннаваро, Акселя Витселя, Алешандре Пату (на его счету единственный гол) и Антони Модесте выбыла из числа претендентов на участие в Азиатской лиге чемпионов.

В комиссию вошли представители департамента по проведению соревнований, юридического департамента, комитета по этике и честной игре, а также дисциплинарного комитета. Им предстоит оперативно собрать всю необходимую информацию и посмотреть запись игры.

В среду федерация обратит особое внимание на перенесенную игру 19-го тура «Тяньцзинь Тэда» — «Гуйчжоу Чжичэн».
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