Президент футбольного клуба «Марбелья» Гринберг арестован в Испании

Операция была начата утром во вторник в городах Марбелья и Михас, в ней приняло участие значительное количество агентов. В дополнение к арестам сотрудники гражданской гвардии также изъяли большой объем материала для расследования.

Как отмечает издание, Гринберг, проживающий в Марбелье с 2008 года, является владельцем и президентом клуба «Марбелья», выступающего в третьей по силе лиге Испании — сегунде В.

ABC.es отмечает, что арестованные лица подозреваются в отмывании денег и участии в преступном сообществе.