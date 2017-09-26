Президент футбольного клуба «Марбелья» Гринберг арестован в Испании
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Гражданская гвардия Испании арестовала президента футбольного клуба «Марбелья» российского бизнесмена Александра Гринберга и еще 10 человек, связанных с российскими криминальными структурами, сообщает Marca со ссылкой на источники в ведомстве.
Операция была начата утром во вторник в городах Марбелья и Михас, в ней приняло участие значительное количество агентов. В дополнение к арестам сотрудники гражданской гвардии также изъяли большой объем материала для расследования.
Как отмечает издание, Гринберг, проживающий в Марбелье с 2008 года, является владельцем и президентом клуба «Марбелья», выступающего в третьей по силе лиге Испании — сегунде В.
ABC.es отмечает, что арестованные лица подозреваются в отмывании денег и участии в преступном сообществе.
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