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26 сентября 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Президент футбольного клуба «Марбелья» Гринберг арестован в Испании

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Гражданская гвардия Испании арестовала президента футбольного клуба «Марбелья» российского бизнесмена Александра Гринберга и еще 10 человек, связанных с российскими криминальными структурами, сообщает Marca со ссылкой на источники в ведомстве.

Операция была начата утром во вторник в городах Марбелья и Михас, в ней приняло участие значительное количество агентов. В дополнение к арестам сотрудники гражданской гвардии также изъяли большой объем материала для расследования.

Как отмечает издание, Гринберг, проживающий в Марбелье с 2008 года, является владельцем и президентом клуба «Марбелья», выступающего в третьей по силе лиге Испании — сегунде В.

ABC.es отмечает, что арестованные лица подозреваются в отмывании денег и участии в преступном сообществе.
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