Минспорт рекомендует сократить высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси до 12 команд

Минспорт отмечает, что в 2016 году государственную поддержку получали 25 клубов высшей и первой лиг национального чемпионата. По сравнению с прошлыми годами сумма госфинансирования значительно сократилась — в прошлом году она составила всего 6,5%, а в 2010-м было 21,8%. Сейчас основными источниками финансирования клубов являются поддержка международных спортивных структур (36%) и собственные доходы (31,4%). Минспорт также отмечает, что в связи с низкими результатами футбольных сборных Беларуси на международной арене, объем их финансирования в 2017 году снижен на 16,7%. Кроме того, с текущего года зарплата футболистам первой и второй лиг чемпионата страны за счет господдержки не выплачивается.

В связи со снижением зрительского интереса к белорусскому футболу, в Минспорте считают целесообразным с 2018 года формировать высшую лигу чемпионата страны в составе не более 12 команд, что сократит государственные расходы. Соответствующие рекомендации направлены в ассоциацию «Белорусская федерация футбола».

В обращении, которое было направлено в Минспорта на прошлой неделе, говорилось о необходимости прекратить государственное финансирование профессионального белорусского футбола в связи с низкими результатами.