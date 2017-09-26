Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо станет тренером

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«Я провел 17 лет в футболе и определился со своим будущим — я решил стать тренером, — сказал 35-летний Алонсо. — Подробности будут позднее».

Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Реал», английский «Ливерпуль и немецкую «Баварию», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.