Независимость Каталонии: что будет с «Барсой» в случае отделения
«Барселона» то поддерживает независимость Каталонии, то заявляет о своей аполитичности. Тем не менее, если региону
все-таки удастся отделиться, у клуба есть реальный шанс потерять право выступать в испанской премьер-лиге.
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Видимо, что-то случилось...
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На протяжении последних лет один из самых титулованных футбольных клубов в мире — «Барселона» —
На эмблеме клуба запечатлен каталонский флаг, который стал одним из главных референдума о независимости автономной области, который должен пройти 1 октября.
Власти Испании назвали его незаконным и пообещали не допустить голосования. Полиция задержала нескольких каталонских чиновников и изъяла документы, предназначенные для проведения референдума.
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Все это ставит перед клубом несколько принципиальных вопросов.
Руководство клуба настаивает, что оно не занимается политикой. У клуба нет никакой позиции ни по вопросу независимости Каталонии, ни о том, в какой лиге играть, если регион
Тем не менее, в 2014 году «Барселона» подписала Национальный пакт движения «За право выбора». Оно объединяет политические партии и неполитические организации, поддерживающие референдум о независимости.
В среду, после задержания членов регионального правительства, клуб выступил уже с откровенно политическим заявлением, в котором вступился за «демократию, свободу слова и право на самоопределение».
Как бы ни развивались события в следующие несколько дней или месяцев, судя по поведению «Барселоны», команда уверена, что всегда сможет выбрать лигу, в которой продолжит играть. Даже если Каталония добьется независимости, Испания просто не захочет терять «Барселону», считают в клубе.
«Мы будем играть в той же лиге, что и «Эспаньол», — заявил недавно Карлес Виларруби,
В ответ Хавьер Тебас, президент Испанской профессиональной футбольной лиги, которая организует матчи национальной
Источник в клубе сообщил
По словам источника, «если отделение Каталонии станет реальным, то клубу придется учесть мнение игроков и болельщиков перед тем, как принять окончательное решение».
«К тому же, — продолжил он. — При всем уважении, “Барселона” — один из самых сильных брендов в мировом футболе. И любая лига почтет за честь принять нас, в том числе и испанская».
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Депутат испанского парламента Габриэль Руфан, представляющий Каталонскую республиканскую левую партию, заметил, что присутствие «Барсы» в испанской лиге так же неуместно, как и «Монако», играющая в лиге Франции.
Похоже, очень немногие готовы принять тот факт, что в лиге Каталонии будет играть один из лучших мировых клубов. Довольно сложно представить себе воскресный матч, на котором встречаются Лионель Месси и полупрофессиональные защитники каталонских клубов.
«Как любитель футбола и спорта в целом, я не могу представить испанскую лигу без “Барселоны”», — заявил тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Джеймс Бэдкок.
Мадрид.
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