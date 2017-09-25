Независимость Каталонии: что будет с «Барсой» в случае отделения

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На протяжении последних лет один из самых титулованных футбольных клубов в мире — «Барселона» — по-разному проявлял себя в вопросе независимости Каталонии. Но назвать равнодушной позицию клуба точно нельзя.

На эмблеме клуба запечатлен каталонский флаг, который стал одним из главных референдума о независимости автономной области, который должен пройти 1 октября.

Власти Испании назвали его незаконным и пообещали не допустить голосования. Полиция задержала нескольких каталонских чиновников и изъяла документы, предназначенные для проведения референдума.

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Все это ставит перед клубом несколько принципиальных вопросов.

Во-первых, не останется ли испанская премьер-лига без одного из самых именитых клубов в случае, если Каталония все-таки обретет независимость?

Во-вторых, как быть с Эль-Классико, знаменитым противостояния между мадридским «Реалом» и «Барселоной»? Пока каталонцы лишь немного опережают главного соперника, имея в своем активе 95 побед против 91.

Руководство клуба настаивает, что оно не занимается политикой. У клуба нет никакой позиции ни по вопросу независимости Каталонии, ни о том, в какой лиге играть, если регион все-таки отделится от Испании.

Тем не менее, в 2014 году «Барселона» подписала Национальный пакт движения «За право выбора». Оно объединяет политические партии и неполитические организации, поддерживающие референдум о независимости.

В среду, после задержания членов регионального правительства, клуб выступил уже с откровенно политическим заявлением, в котором вступился за «демократию, свободу слова и право на самоопределение».

Как бы ни развивались события в следующие несколько дней или месяцев, судя по поведению «Барселоны», команда уверена, что всегда сможет выбрать лигу, в которой продолжит играть. Даже если Каталония добьется независимости, Испания просто не захочет терять «Барселону», считают в клубе.

«Мы будем играть в той же лиге, что и «Эспаньол», — заявил недавно Карлес Виларруби, вице-президент «Барселоны». Он имел в виду другой футбольный клуб каталонской столицы, чьи фанаты отдают предпочтение Испании.

В ответ Хавьер Тебас, президент Испанской профессиональной футбольной лиги, которая организует матчи национальной премьер-лиги, завил, что «Барселона не сможет выбирать, где играть, если Каталония начнет отделение».

Источник в клубе сообщил Би-би-си, что более четкого официального заявления «Барселоны» не будет, потому что пока речь идет о «гипотетическом развитии событий».

По словам источника, «если отделение Каталонии станет реальным, то клубу придется учесть мнение игроков и болельщиков перед тем, как принять окончательное решение».

«К тому же, — продолжил он. — При всем уважении, “Барселона” — один из самых сильных брендов в мировом футболе. И любая лига почтет за честь принять нас, в том числе и испанская».

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Депутат испанского парламента Габриэль Руфан, представляющий Каталонскую республиканскую левую партию, заметил, что присутствие «Барсы» в испанской лиге так же неуместно, как и «Монако», играющая в лиге Франции.

Похоже, очень немногие готовы принять тот факт, что в лиге Каталонии будет играть один из лучших мировых клубов. Довольно сложно представить себе воскресный матч, на котором встречаются Лионель Месси и полупрофессиональные защитники каталонских клубов.

«Как любитель футбола и спорта в целом, я не могу представить испанскую лигу без “Барселоны”», — заявил тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Джеймс Бэдкок.

Мадрид.