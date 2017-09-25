Президент «Ювентуса» отстранен от деятельности на один год
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Президент итальянского футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли отстранен на один год от деятельности на своем посту за махинации, связанные с продажей билетов представителям фанатских объединений, сообщает Football Italia.
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Ранее сообщалось, что прокурор Федерации футбола Италии (FIGC) попросил отстранить Аньелли на 2,5 года. Президента «Юве» подозревали в том, что он помогал продавать билеты представителям фанатских объединений, некоторые из которых связаны с организованной преступностью.
В понедельник стало известно, что Аньелли отстранен на год, а туринский клуб оштрафован на 300 тысяч евро.
Аньелли 20 сентября был утвержден в качестве члена исполкома УЕФА от Ассоциации европейских клубов (ECA). Как отмечает издание, вопрос об отстранении Аньелли от должности члена исполкома УЕФА остается пока открытым.
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