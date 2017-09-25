60 лет главному храму «Барселоны». Истории о знаменитой арене, которые вы могли не знать

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

БОЛЬШОМУ ВЕНГРУ МАЛО МЕСТА

С 1922 года домом «Барселоны» был скромный стадион «Лес Кортс», который за три с половиной десятка лет не раз перестраивался, чтобы соответствовать возрастающей популярности и значимости сине-гранатового клуба. Поняв однажды, что строить что-то новое дешевле и проще, чем постоянно модернизировать что-то старое, в руководстве задумались о возведении новой арены. 28 марта 1954 года в присутствии 60 тысяч человек был благословлен и заложен первый камень будущего «Камп Ноу».

Впрочем, по одной из версий, эта мысль появилась еще и потому, что большой венгерской звезде каталонцев, Ласло Кубале, равно как и поклонникам его таланта, было слишком мало места на «Лес Кортс», требовался совсем другой простор и масштаб. Когда в 1957 году строительство «Камп Ноу» было завершено, количество людей, которые теперь могли смотреть на великого венгра с трибун, увеличилось ровно вдвое.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Строить новый стадион для «Барселоны» взялся Франсеск Митжанс, который, помимо архитектурных заслуг, обладал некоторым преимуществом по отношению к другим кандидатам — он был двоюродным братом президента клуба Франсеска Миро-Санса. Первоначальные смета и сроки чувствительно отличались от итоговых — затраты на строительство выросли в четыре раза, с 400 тысяч евро (по курсу 50-х годов) до 1 миллиона 730 тысяч, а построили стадион за 3 года вместо планируемых 1,5.

Во многих интервью Митжанс отмечал, что никогда особенно не интересовался футболом и болельщиком не был, предпочитая спорту искусство. Возможно, именно поэтому его стадион больше подходит для созерцания, чем для боления — сравнения «Камп Ноу» с театром не прекращаются до сих пор.

«КРИК НА СТЕНЕ»

12 сентября 1957 года испанские спортивные СМИ опубликовали официальный постер, посвященный предстоящему открытию нового стадиона. Его автором стал главный каталонский графический дизайнер своего времени Арман Думенек. Работа получила высокую оценку журналистов и болельщиков, многие отмечали, что в газетной среде для таких ярких и броских постеров существует определенный термин: «крик на стене». На две недели — ровно столько оставалось до исторического события — все стены Барселоны перешли на крик.

1500 ТАНЦУЮЩИХ, 10 000 ГОЛУБЕЙ

24 сентября 1957-го, во вторник, в день праздника Ла Мерсе, покровительницы Барселоны, двери «Камп Ноу» были открыты. Все выходные до этого в городе шли праздничные мероприятия, сочинялся гимн новому стадиону, писались стихи и посвящения. 90 тысяч человек заполнили трибуны, чтобы прикоснуться к истории — в 16:30 был дан свисток матчу открытия между «Барселоной» и сборной футболистов из Варшавы (4:2).

В перерыве, вместо 22 на поле оказалось 1500 человек! Все они танцевали сардану — национальный каталонский танец, размеренный и вдумчивый, который был и остается одним из самых важных культурных элементов этого региона. После завершения танца в небо были выпущены 10 тысяч голубей, и с тех пор дух и жажда свободы никогда не покидали этот сине-гранатовый дом.

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..

На самом деле, открытый в 1957 году стадион должен был получить имя основателя клуба Ганса-Макса Гампера, но власти страны были против, так что руководству пришлось выбрать более нейтральное и простое название: «Эстадио дель Клуб де Футболь Барселона». Болельщики, впрочем, всегда относились к нему как к новому — по отношению к «старому» «Лес Кортс» — и между собой называли его «камп ноу» («новое поле»). Поэтому через несколько лет среди них был проведен опрос, целью которого был выбор официального имени для футбольной арены. Большинство голосов получило уже известное всем «Эстадио дель Клуб де Футболь Барселона», опередившее в голосовании «Эстади Барса» и «Эстади Камп Ноу».

Тем не менее, в среде журналистов и поклонников каталонского клуба именно последний вариант остался самым популярным. В 2001 году президент сине-гранатовых Жоан Гаспар провел еще один опрос, прежнее название, как и предложенное «Эстади Жоан Гампер», не получили должной поддержки, и в результате больше всего голосов (68%) было отдано нынешнему имени стадиона — «Камп Ноу».

Увековечить новизну в самом названии — значит, никогда не стареть. Прекрасное лекарство против морщин — особенно, в 60 лет. С днем рождения, «Камп Ноу»!