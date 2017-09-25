60 лет главному храму «Барселоны». Истории о знаменитой арене, которые вы могли не знать
Рассказываем об одной из самых знаменитых футбольных арен мира, которая отметила круглую дату «Камп Ноу».
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БОЛЬШОМУ ВЕНГРУ МАЛО МЕСТА
С 1922 года домом «Барселоны» был скромный стадион «Лес Кортс», который за три с половиной десятка лет не раз перестраивался, чтобы соответствовать возрастающей популярности и значимости
Впрочем, по одной из версий, эта мысль появилась еще и потому, что большой венгерской звезде каталонцев, Ласло Кубале, равно как и поклонникам его таланта, было слишком мало места на «Лес Кортс», требовался совсем другой простор и масштаб. Когда в 1957 году строительство «Камп Ноу» было завершено, количество людей, которые теперь могли смотреть на великого венгра с трибун, увеличилось ровно вдвое.
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Строить новый стадион для «Барселоны» взялся Франсеск Митжанс, который, помимо архитектурных заслуг, обладал некоторым преимуществом по отношению к другим кандидатам — он был двоюродным братом президента клуба Франсеска
Во многих интервью Митжанс отмечал, что никогда особенно не интересовался футболом и болельщиком не был, предпочитая спорту искусство. Возможно, именно поэтому его стадион больше подходит для созерцания, чем для боления — сравнения «Камп Ноу» с театром не прекращаются до сих пор.
«КРИК НА СТЕНЕ»
12 сентября 1957 года испанские спортивные СМИ опубликовали официальный постер, посвященный предстоящему открытию нового стадиона. Его автором стал главный каталонский графический дизайнер своего времени Арман Думенек. Работа получила высокую оценку журналистов и болельщиков, многие отмечали, что в газетной среде для таких ярких и броских постеров существует определенный термин: «крик на стене». На две недели — ровно столько оставалось до исторического события — все стены Барселоны перешли на крик.
1500 ТАНЦУЮЩИХ, 10 000 ГОЛУБЕЙ
24 сентября 1957-го, во вторник, в день праздника Ла Мерсе, покровительницы Барселоны, двери «Камп Ноу» были открыты. Все выходные до этого в городе шли праздничные мероприятия, сочинялся гимн новому стадиону, писались стихи и посвящения. 90 тысяч человек заполнили трибуны, чтобы прикоснуться к истории — в 16:30 был дан свисток матчу открытия между «Барселоной» и сборной футболистов из Варшавы (4:2).
В перерыве, вместо 22 на поле оказалось 1500 человек! Все они танцевали сардану — национальный каталонский танец, размеренный и вдумчивый, который был и остается одним из самых важных культурных элементов этого региона. После завершения танца в небо были выпущены 10 тысяч голубей, и с тех пор дух и жажда свободы никогда не покидали этот
«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..
На самом деле, открытый в 1957 году стадион должен был получить имя основателя клуба
Тем не менее, в среде журналистов и поклонников каталонского клуба именно последний вариант остался самым популярным. В 2001 году президент
Увековечить новизну в самом названии — значит, никогда не стареть. Прекрасное лекарство против морщин — особенно, в 60 лет. С днем рождения, «Камп Ноу»!
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