«ПСЖ» выставил на трансфер 8 игроков, чтобы избежать исключения из ЛЧ
УЕФА пообещал исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов, если клуб будет иметь проблемы с финансовым fair play, информирует AS.
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Видимо, что-то случилось...
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В связи с этим генеральный директор парижан
Напомним, что во время летнего трансферного окна «ПСЖ» купил у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, клуб арендовал у «Монако» Кильяна Мбаппе с последующим правом выкупа за 180 миллионов.
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