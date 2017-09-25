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25 сентября 2017, 17:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» выставил на трансфер 8 игроков, чтобы избежать исключения из ЛЧ

УЕФА пообещал исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов, если клуб будет иметь проблемы с финансовым fair play, информирует AS.

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В связи с этим генеральный директор парижан Жан-Клод Блан выставил на трансфер восьмерых игроков клуба: Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Атема Бен Арфа, Тиагу Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье. Двое последних были проданы в «Ювентус» и ««Тоттенхэм» соответственно.

Напомним, что во время летнего трансферного окна «ПСЖ» купил у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, клуб арендовал у «Монако» Кильяна Мбаппе с последующим правом выкупа за 180 миллионов.

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