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25 сентября 2017, 16:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Борьба за чемпионство, или с кем осталось сыграть «Астане» и «Кайрату» в КПЛ-2017

До конца чемпионата Казахстана по футболу нынешнего сезона осталось всего несколько туров. Борьбу за «золото» продолжают всего два клуба: действующий чемпион «Астана» и алматинский «Кайрат». Vesti.kz приводит соперником этих клубов до конца чемпионата.

Причем 28 октября команды сыграют в Астане. А до этого действующему чемпиону предстоит провести семь встреч. Всего же в октябре футболисты «Астаны» проведут семь матчей.

Стоит отметить, что на данный момент в чемпионате лидирует «Кайрат», который на два балла опережает «Астану» — 68 против 66. Но алматинцам осталось сыграть всего четыре матча, в то время как столичной команде еще предстоит провести семь игр.

«Кайрат»

30 сентября (29-й тур) — «Иртыш» (в гостях);.

21 октября (31-й тур) — «Акжайык» (дома);.

28 октября (32-й тур) — «Астана» (в гостях);.

5 ноября (33-й тур) — «Актобе» (дома).

При этом 14 октября «Кайрат» сыграет в финале Кубка Казахстана с «Атырау».

«Астана»

1 октября (29-й тур) — «Тобол» (в гостях);.

11 октября (25-й тур) — «Шахтер» (в гостях);.

15 октября (30-й тур) — «Иртыш» (дома);.

22 октября (31-й тур) — «Ордабасы» (в гостях);.

25 октября (24-й тур) — «Окжетпес» (дома);.

28 октября (32-й тур) — «Кайрат» (дома);.

5 ноября (33-й тур) — «Акжайык» (дома).

При этом 28 сентября «Астана» в Лиге Европы сыграет со «Славией (дома), а 19 октября и 2 ноября с «Маккаби» — сначала дома, а затем на выезде.

Напомним, что ни «Астана», ни «Кайрат» ни при каком раскладе уже не опустятся ниже второго места.

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