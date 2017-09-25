Борьба за чемпионство, или с кем осталось сыграть «Астане» и «Кайрату» в КПЛ-2017

Причем 28 октября команды сыграют в Астане. А до этого действующему чемпиону предстоит провести семь встреч. Всего же в октябре футболисты «Астаны» проведут семь матчей.

Стоит отметить, что на данный момент в чемпионате лидирует «Кайрат», который на два балла опережает «Астану» — 68 против 66. Но алматинцам осталось сыграть всего четыре матча, в то время как столичной команде еще предстоит провести семь игр.

«Кайрат»

30 сентября (29-й тур) — «Иртыш» (в гостях);.

21 октября (31-й тур) — «Акжайык» (дома);.

28 октября (32-й тур) — «Астана» (в гостях);.

5 ноября (33-й тур) — «Актобе» (дома).

При этом 14 октября «Кайрат» сыграет в финале Кубка Казахстана с «Атырау».

«Астана»

1 октября (29-й тур) — «Тобол» (в гостях);.

11 октября (25-й тур) — «Шахтер» (в гостях);.

15 октября (30-й тур) — «Иртыш» (дома);.

22 октября (31-й тур) — «Ордабасы» (в гостях);.

25 октября (24-й тур) — «Окжетпес» (дома);.

28 октября (32-й тур) — «Кайрат» (дома);.

5 ноября (33-й тур) — «Акжайык» (дома).

При этом 28 сентября «Астана» в Лиге Европы сыграет со «Славией (дома), а 19 октября и 2 ноября с «Маккаби» — сначала дома, а затем на выезде.

Напомним, что ни «Астана», ни «Кайрат» ни при каком раскладе уже не опустятся ниже второго места.