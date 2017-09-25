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25 сентября 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Хавьер Кальеха назначен новым главным тренером футбольного клуба «Вильярреал»

Хавьер Кальеха назначен новым главным тренером испанского футбольного клуба «Вильярреал», за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, сообщается на официальном сайте команды.

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Ранее в понедельник руководство «Вильярреала» отправило в отставку главного тренера команды Франа Эскрибу.

Ранее 39-летний Кальеха, в бытность игроком доходивший с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2005/06, был тренером «Вильярреала Б».

«Вильярреал» в шести матчах чемпионата Испании набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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