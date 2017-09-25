Криштиану Роналду почтил память шестилетнего фаната, погибшего во время землетрясения в Мексике

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Португальский футболист обратился к семье шестилетнего Сантьяго Флореса. Тетя мальчика поблагодарила Роналду за этот жест.

«В этот момент боли я обнимаю семью Сантьяго и семьи всех, кто потерял близких», — написал Роналду в своем твиттере.

Напомним, неделю назад в центральных и южных районах страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,1 балла. Жертвами землетрясения в Мексике стали 318 человек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. <a href="https://t.co/odD28aFPfv">pic.twitter.com/odD28aFPfv</a></p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/912028229011169281">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>