Криштиану Роналду почтил память шестилетнего фаната, погибшего во время землетрясения в Мексике
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью своего юного болельщика во время землетрясения в Мексике, сообщает Sports.ru.
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Португальский футболист обратился к семье шестилетнего Сантьяго Флореса. Тетя мальчика поблагодарила Роналду за этот жест.
«В этот момент боли я обнимаю семью Сантьяго и семьи всех, кто потерял близких», — написал Роналду в своем твиттере.
Напомним, неделю назад в центральных и южных районах страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,1 балла. Жертвами землетрясения в Мексике стали 318 человек.
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