Моуринью избежит дополнительных санкций после удаления в матче с «Саутгемптоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью избежит дополнительных санкций со стороны Футбольной ассоциации Англии за свое удаление в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», информирует The Sun.
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Арбитр Крейг Поусон попросил португальца уйти на трибуны в конце поединка. Сам Моуринью позже отметил, что не знает причин своего удаление. Как отметил наставник, его попросили уйти, и он ушел.
|23.09.2017 17:00
|Зрители 31930
|основной раунд: 6-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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